Jednou z priorit jsou kvalitní trenéři mládeže, říká šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička

Za pár dní převezme Národní sportovní agentura kompetence týkající sportu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cítíte jako bývalý hokejový brankář „předzápasovou" nervozitu?

Vzhledem k tomu, že už nějakou dobu tvrdě pracujeme, jsem přesvědčen, že nemusím být příliš nervózní. S mým týmem, který postupně budujeme, si uvědomujeme zodpovědnost a důležitost našeho poslání. Jdeme krok po kroku. V současné době se soustředíme na úřad jako takový, jeho vznik a fungování, tak, aby byl co nejpružnější a zároveň vytváříme první metodické materiály.

Co všechno konkrétně bude spadat do vaší gesce?

Přechází na nás většina agendy v oblasti sportu, především ta spolková, která byla doposud řešena v rámci odboru sportu na MŠMT. Zároveň, ale řešíme spolupráci s ostatními ministerstvy, které se sportem zabývají. Například vidíme jako velmi potřebné, aby se MŠMT nadále zabývalo sportováním ve školách. My jsme připraveni spolupracovat.

Bývalý hokejový brankář Milan Hnilička ve své kanceláři Parlamentu České republiky.

Vlastimil Vacek, Právo

Vrcholový sport a reprezentace jsou špičkou pyramidy, ale co sportovní organizace, kluby, více než milión sportujících. Vaším úkolem bude i vypisování příslušných programů, které se v posledních letech nesetkávalo jen s kladnou odezvou. Zvládnete i tuto rozsáhlou agendu?

To je agenda, kterou v současné době řeším nejvíce, podpora základních článků sportu, na které cílí výzva MŮJ KLUB. Letos podalo žádost téměř šest tisíc sportovních klubů a jednot. Díky nárůstu počtu žadatelů a tomu, jak je tato výzva koncipována, není výjimkou, že se finanční prostředky dostávají ke klubům až v průběhu října nebo listopadu. To chceme změnit a zjednodušit žádosti takovým způsobem, aby si dokázal zažádat každý klub, který splní parametry výzvy.

Máte už pohromadě svůj tým a kolik bude čítat lidí?

V současné době se Agentura personálně rozrůstá. V roce 2019 pracujeme s počtem 18 zaměstnanců, v roce 2020 navýšíme na 43 a v roce 2021 na 60 zaměstnanců, včetně všech, kteří přejdou z odboru sportu z MŠMT do Národní sportovní agentury.

Nejsilnějšími sportovními organizacemi jsou ČOV, ČÚS a Sokol. Jaký vztah s nimi bude agentura mít?

Partnerský... Se všemi intenzivně komunikujeme jejich roli na sportovní mapě, což vnímám jako stěžejní pro budoucí spolupráci. Dle mého názoru má každá tato organizace svou nezastupitelnou roli, nicméně každá v jiné oblasti sportu. ČUS vnímám jako největší servisní organizaci v zemi a očekávám, že bude pomáhat klubům třeba právě s žádostmi ve výzvě MŮJ KLUB. Sokol by měl pomoci s všesportovní činností pro všechny věkové kategorie a ČOV je jednoznačně zástupcem našich reprezentantů v rámci olympijského hnutí, včetně zajišťování účasti sportovců na olympijských hrách i těch mládežnických a vůbec šíření olympijského ducha po celé republice.

Využijete i zkušenosti bývalých reprezentantů, budou mít možnost projevit svůj názor?

Jednoznačně. Celá naše činnost je založena na komunikaci se sportovním prostředím. Svůj názor budou moci vyjádřit jak skrze poradní orgán, který máme ze zákona povinný, tak skrze oponentní komise, které chystáme pro co nejlepší zacílení nových dotačních programů.

Vytvoříte nějaký poradní orgán i pro tak říkajíc sportovní hnutí ze zkušených cvičitelů, trenérů, funkcionářů?

Ano, jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, tento poradní orgán jsme promítli do novely zákona o podpoře sportu.

Bývalý hokejový brankář a poslanec Milan Hnilička před Poslaneckou sněmovnou.

Vlastimil Vacek, Právo

Lidé, kteří považují agenturu za zbytečnou, tvrdí, že bude ubírat peníze, které by jinak šly do sportu. Nehrozí něco takového a kolik bude fungování agentury stát, z jakých prostředků bude její fungování zajištěno?

Agentura vznikla na základě dlouhodobého požadavku sportovního prostředí, především proto, že jsme ke sportu za posledních 30 let přistupovali velmi nesystematicky. Jen za posledních 10 let se ve vedení MŠMT vystřídalo asi 13 ministrů a s každým přišel nový pohled na financování. V takovém prostředí se nemůžeme bavit o systematickém rozvoji sportu a s tím spojenou efektivitu vynaložených finančních prostředků do sportu. Pevně věřím, že agentura toto prostředí postupně stabilizuje. Agentura má svou vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu a ročně počítá s provozními prostředky ve výši 85 mil Kč.

Chystáte nějaké výrazné změny ve financování sportu, ať již vrcholového nebo i toho výkonnostního, a tak říkajíc rekreačního?

Z počátku nechystáme žádnou velkou revoluci. Hlavním úkolem bude zpřehlednit sportovní prostředí skrze rejstřík sportovců, trenérů a sportovišť a potom nastavit jasná pravidla, která se nebudou každoročně měnit, tak aby mohly organizace plánovat svůj rozvoj, pak například vyrovnat nepoměr mezi podporou individuálních vůči kolektivním sportům atd.

Reprezentace je výkladní skříní celého státu. Počítáte s navýšením peněz na ni?

Nemyslím, že zrovna podpora reprezentace je u nás na špatné úrovni. Prioritu vidíme v podpoře trenérů mládeže a sportovní infrastruktuře.

A co ostatní sport a tělovýchova, zejména mládež. Velkým problémem je právě odměňování trenérů. Zlepší se, aby skutečně pracovali s mládeží ti nejlepší?

Jak jsem řekl, kvalitní trenéři jsou základem úspěchu pro jakékoliv sportovní odvětví, proto podpora kvalifikovaných odborníků bude jednou z priorit.

Milan Hnilička Narozen: 25. 6. 1973 Ženatý: manželka Radka, děti: Adéla (18), Barbora (15), Matyáš (5) Pozice: hokejový brankář Kariéra: HC Kladno (1989-1992), Swift Current Broncos (1992-93, WHL), Richmond Renegades (1993-94, ECHL), Salt Lake Golden Eagles (1993-94, IHL), Denver Grizzlies (1994-95, IHL), HC Kladno (1996-97), Sparta Praha (1997-99), Hartford Wolf Pack (1999-2000, AHL), New York Rangers (1999-2000), Atlanta Trashers (2000-02), Chicago Wolves (AHL), Atlanta Trashers (2002-03), Los Angeles Kings (2003-04), Manchester Monarchs (2003-04), AHL) Bílí Tygři Liberec (2004-08), Salavat Julajev Ufa (2008), Bílí Tygři Liberec (2008-09), Slavia Praha (2009-10). Asistent trenéra v Mladé Boleslavi (2011-2012), dále manažerské funkce u hokejových reprezentací 2012-18). Od roku 2011 jako nestraník poslanec za ANO, od srpna 2019 šéf Národní sportovní agentury. Úspěchy: Reprezentace ČR - ZOH: zlato (1998, Nagano), bronz (2006 Turín), MS: zlato 1999, 2001, 2005, stříbro 2006, bronz 1992, 1997, 1998 (v reprezentaci 107 zápasů), MEJ: zlato 1991, bronz 1990, MSJ: bronz 1991, Ruská KHL: mistr 2008, AHL: vítěz Calderova poháru 2000, česká Extraliga: bronz 2005 a 2007, semifinále 1999.

Bude se agentura podílet nějakým způsobem i na tělovýchově na školách a celostátních akcích, do nichž jsou zapojeny tisíce škol?

Tady chceme vystupovat v pozici partnera pro rezort školství, ať už v podobě vytváření návrhů nebo přímo metodických materiálů pro tělesnou výchovu. Budeme podporovat sportovní organizace v nabídce služeb kvalifikovaných trenérů již od úrovně mateřských škol.

Počítáte s nějakou formou financování profesionálních fotbalových a hokejových klubů?

Přímo podporovat profesionály v plánu nemáme, ani nemůžeme. Ale určitě chceme pokračovat v podpoře trenérů mládeže, kteří vychovají budoucí profesionály.

Vybraným top reprezentantům se snažil ČOV vytvářet pro přípravu podmínky srovnatelné se sportovními velmocemi. Bude se agentura na této podpoře nějak podílet?

Myslím, že od přípravy reprezentantů tady máme svazy a rezortní centra. Agentura by měla, ve spolupráci s těmito entitami nastavit pravidla pro top reprezentanty.

Milan Hnilička během losování Velké pardubické 2019 v říjnu v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Peníze na sport byly v posledních letech navýšeny, ale nikdy jich není dost, někteří činovníci a trenéři kritizují způsob rozdělování. Budete usilovat o jejich navyšování a také přísně kontrolovat, kam konkrétně jdou?

Tato vláda významně navýšila rozpočet pro sport a má tendenci dále navyšovat, to vše za podmínky zpřehlednění sportovního prostředí, nastavení průhledných dotačních procesů a s tím související zefektivnění kontroly dotačních prostředků směřujících do sportu. Koneckonců právě proto vznikla Národní sportovní agentura.

Komu jste jako šéf vlastně zodpovědný, když by z názvu MŠMT mohlo zmizet písmeno T - tělovýchovy?

Jsem zodpovědný přímo vládě, materiály vkládáme na jednání vlády prostřednictvím pana premiéra. Největší odpovědnost ale cítím vůči sportovnímu prostředí a celé naší společnosti.