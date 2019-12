Odhalená krása! Hvězdičky nafotily odvážný kalendář a fanoušci šílí

Senzační odhalení. V centru pozornosti fanoušků se krátce před Vánocemi ocitl ruský hokej. Sborná za to ale nemůže. O slovo se odvážným počinem přihlásily hokejistky z ruských klubů hrajících ženskou ligu. Fanoušci hltají sexy snímky odhalených hvězd, které se pochlubily některými snímky na sociálních sítích. „Nejkrásnější ženský něžný kalendář, všichni na něj čekali," popisují dílo pro rok 2020 samotné hráčky.

Krásný gól, pořádná bitka, nebo senzační zákrok gólmana. Z toho jsou hokejoví fanoušci nadšení při zápasech, v Rusku ale teď může podobná radost zavládnout i mimo stadiony. Tamní hvězdy ženských hokejových klubů se totiž rozhodly nafotit kalendář, kde jsou úplně nahé a fanoušci tak mohou obdivovat hokejovou krásu, i když se třeba jen chtějí podívat, jaký je zrovna den.

Podle ruských médií chtěly hráčky svým počinem ukázat něžnou stránku hokeje a na sociální sítě nahrály jakousi ochutnávku toho, co na fanoušky čeká. Tak třeba dvacetiletá hvězdička HC Tornado Aljona Starovojtová na snímku leží nahá a její tělo je obsypané květinami, stejně starou Ninu Pirogovou zase obklopují slunečnice. A podle ohlasů se dílo náramně povedlo.

„Je to krásné a má to styl," stojí třeba v komentáři u snímků. „Dobrá práce, dámy," pochvaluje si další. Že kalendář nejspíš stojí za pozornost, to potvrzuje i fakt, že si jej všimla i internetová média z ciziny, píší o něm třeba ve Velké Británii.