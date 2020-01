Dovedl Hradec do finále Ligy mistrů. Vadí mně, jak se tady hráči podceňují, říká Růžička

Za dvacet let práce na střídačce zažil Vladimír Růžička spoustu úspěchů. Reprezentaci dvakrát přivedl ke zlatu na MS, bral extraligové tituly se Slavií, přesto postup do finále hokejové Ligy mistrů s Mountfieldem řadí v kariérním žebříčku hodně vysoko. „Ohromně si toho cením. Skutečně mám velikou radost, i proto že v extralize to pořád ještě není ono. Na evropské scéně se nám daří hrát lepší, a především účinnější hokej,“ říká 56letý kouč, od jehož nástupu koncem října Hradec Králové v Lize mistrů nenašel přemožitele.