Slibný začátek, smutný konec! Hradec srazil trojitý úder, ve finále Ligy mistrů padl

Parádní tažení Ligou mistrů v podání hokejistů Mountfieldu HK sladkou tečkou neskončilo. V úterním finále podlehli doma obhájcům titulu z Frölundy 1:3. Hradečtí šli přitom brzy do vedení, jenže soupeř třemi góly v závěru první třetiny během 172 sekund překlopil výsledek a v beznadějně vyprodané hale dokráčel k zisku trofeje. Tu získal už počtvrté za posledních pět let.

Východočeši postrádali v sestavě nedávno příchozí borce, kteří podle pravidel soutěže nemohli nastoupit. Jen z tribuny tak sledovali finále obránci Eklund, Šidlík a útočníci Orsava se Žejdlem. Naopak po zranění poprvé naskočil do hry reprezentační bek Zámorský.

V elektrizující atmosféře se domácí rozjížděli pomaleji, do sedla je ovšem posadil faul Printze na Smoleňáka, který byl při snaze o dorážku zahákovaný. Přesilovka se Mountfieldu dlouho nedařila, 42 sekund před návratem zkušeného beka však Cibulskis krásně našel Koukala, jenž se uvolnil mezi kruhy a ranou na vyrážečku dostal napěchovanou arénu do varu.

Hradečtí hráli obětavě, blokovali střely, dobře bránili. Jenže jejich vedoucí trefa v závěru sedmé minuty pětinásobného švédského šampiona nesrazila, stejně jako povedené choreo domácího kotle, na němž se vyobrazený hradecký lev chystá rozsápat indiána.

Také Frölunda totiž ukázala, jak silná je v početních výhodách. Ve své první přesilovce uzamkla soka v jeho obranném pásmu, Mazanec však zneškodnil nebezpečné střely Hjalmarssona i Sundströma. Hradečtí první oslabení ještě přečkali, v 16. minutě ale Šalda obdržel dvouminutový trest za podrážení a Indiáni další příležitost už využili. Puk po přihrávce šťastně propadl až na zadní tyč k volnému Hjalmarssonovi a ten do poloprázdné klece neměl problémy skórovat.

Vyrovnávací zásah nalil Frölundě krev do žil a té stačilo pouhých 172 vteřin, aby odskočila do klíčového dvoubrankového trháku. Nejprve vypálil Grönlund a odražený puk zblízka vrátil do sítě z úhlu Friberg. Uběhla přesně minuta, když hosté podnikli rychlý výpad a Sundström přesnou ranou potřetí překonal Mazance. Švédové v závěru třetiny vládli a soupeře celkově přestříleli 13:5.

Přesilovky sehrály důležitou roli i v prostřední části. Právě v nich si domácí vypracovali největší šance. Nejprve Smoleňák servíroval kotouč Lvovi, poté se Mattssona pokoušel prostřelit sám. Jenže stav se neměnil, a to ani po jedovce hbitého Perreta.

V početní výhodě byla blízko i Frölunda, Mazanec ale mužstvo podržel, když se za jeho záda marně snažil po závaru dotlačit puk Lasu. Ve výborném zápase hraném ve vysokém tempu a s nasazením měly šance oba týmy. S bombou Filipa Pavlíka i pokusem Cingela si poradil Mattsson, na druhé straně zase zatápěli Mazancovi hlavně talentovaný Fagemo s Fribergem.

Švédové chtěli zkraje závěrečné periody definitivně rozhodnout, jenže Mazanec držel domácím naději na obrat, když kryl i nepříjemnou střelu Rosseliho-Olsena.

Frölunda náskok dobře bránila a do vyložených možností hradecký tým nepouštěla. S pohotovou střelou Cingela si Mattsson poradil a betonem vykopl i dělovku Jergla. Hradečtí se před vytrvale fandícím publikem srdnatě rvali až do konce, v závěru to zkusili na ledě ještě v šesti, výsledek už ale nezměnili. Podobně jako sparťané před třemi lety tak finále s Frölundou prohráli a na vysněnou trofej nedosáhli.