Horor na ledě! Mladý Fin skončil v tratolišti krve, ukončil mu český reprezentant kariéru?

Byl to moment, při kterém fanouškům přítomným na stadionu i těm u televizních obrazovek tuhla krev v žilách. Český reprezentační obránce David Němeček ve službách týmu Lukko Rauma ve víkendovém utkání finské nejvyšší hokejové soutěže proti Ässätu Pori nešetrným zákrokem sestřelil devatenáctiletého finského centra Otto Kivenmäkiho, který skončil v nemocnici. A podle matky zraněného hráče existuje varianta, že plzeňský odchovanec jejímu synovi ukončil kariéru.

Běžela polovina druhé dvacetiminutovky, když Kivenmäki zavážel puk do útočné třetiny, kde ho Němeček zasáhl ramenem do hlavy. Náraz to byl tak silný, že finskému mladíkovi, jehož pro NHL před dvěma lety draftoval Detroit, po piruetě ve vzduchu odlétla přilba z hlavy, kterou se po nekontrolovaném pádu udeřil o led.

Kivenmäki skončil v tratolišti krve a spoluhráči na ledě začali gestikulovat směrem ke střídačce, aby na pomoc přišel doktor. Hráč byl okamžitě převezen do nemocnice, pro Němečka zápas s trestem na pět minut a do konce utkání za úder do oblasti hlavy a krku předčasně skončil.

Po pár hodinách o Kivenmäkiho stavu informovala na sociálních sítích jeho matka, která všem poděkovala za slova podpory. „Otto si na nic nepamatuje, na hlavě má velkou tržnou ránu. V rámci okolností se ale má poměrně dobře, je pod dohledem lékařů, a dokonce už se směje. Nic víc zatím nemůžeme říct. Sezona (a v horším případě i hokejová kariéra) pro něho skončila," napsala.

Němeček, který letos v únoru reprezentoval Českou republiku na Švédských hokejových hrách, se Kivenmäkimu omluvil.

„Pořád si tu situaci přehrávám v hlavě. V hokeji se věci dějí a mění rychle, když se ale stane něco podobného, cítíte se vinným. V žádném případě jsem Ottovi nechtěl ublížit. Všechny týmy vědí, že tohle není můj styl," citují finská média Němečka, který v české extralize nastupoval za Plzeň a Mladou Boleslav, z níž před sezonou zamířil do Lukko Rauma.

Český zadák David Němeček (vlevo) v souboji s Fredrikem Händemarkem ze Švédska.

Tt News Agency, Reuters

„Věřím, že moji omluvu přijme. Říkal, že si toho z daného momentu moc nepamatuje. Důležité je, že ví, že jsem ho nechtěl zranit," doplnil Němeček, o jehož dodatečném trestu zatím disciplinární komise finské ligy nerozhodla.