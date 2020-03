Lopatu do ruky. Slovenský hokejista maká na stavbě, aby uživil rodinu

Nedá se nic dělat. Do ruky vzal místo hokejky lopatu. Ján Sýkora zažil zápasy v dresu Slovenska, v Česku hrál nejvyšší soutěž v Plzni a Pardubicích, jenže hokej se nyní nehraje, a tak devětadvacetiletý útočník prožívá odlišné dny, maká na stavbě. „Mám rodinu, dvě děti a potřebuju z něčeho žít a platit účty,“ měl říct Slovák pro agenturu TASR.

„Naučil jsem se pokládat ipu, pracovat s kdejakými věcmi okolo stavby domu. A to jsem tu chvíli. Ten život je krásný, stále se učíš," napsal Sýkora k videu, které umístil na svém instagramu.

Sýkora odehrál v předčasně ukončené sezoně 33 utkání v nejvyšší slovenské soutěži. V dresu Detvy si připsal 32 bodů za 16 gólů a 16 asistencí. Jenže kvůli koronaviru byly evropské soutěže ukončeny a tím pádem jsou někteří hráči bez příjmů.

„Jak jsem to dal na sociální síť, hned se mi začalo ozývat několik spoluhráčů, jestli neumím něco sehnat. Sezona skončila na začátku března a nyní budu téměř půl roku bez příjmů. Nejbližší výplata přijde v září, do té doby to musím pořešit," přiblížil svoji situaci Sýkora.