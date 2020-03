ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Problém ekonomiky ve sportu se nevyřeší za týdny, budeme všichni šťastní, když za měsíce

Předcházející Zápisník měl v titulku, že na fotbal nám zůstaly jen vzpomínky. Leč fotbal dál žije svojí přítomností. A tak předseda FIFA Gianni Infantino řeší klubové mistrovství světa, které se poprvé za účasti 24 týmů má uskutečnit v létě příštího roku v Číně, přičemž na tento termín bylo odloženo mistrovství Evropy. K problematice říká: „Brzy se rozhodneme, jestli se mistrovství uskuteční v roce 2021, 2022 nebo 2023. Klubové mistrovství světa a světový šampionát jsou jedinými zdroji příjmů pro většinu federací. Bez nich by ve více než sto zemích neexistovaly ligy, mládežnické třídy i ženský fotbal.“

Jak vypadá obava klubového funkcionáře z hlediska budoucnosti, napovídá obsah mé mailové pošty. Řeší osud svěřené organizace a výhled na nejbližší měsíce z pohledu mzdových nákladů, vydání za energie, kolik má klub na účtech, jaké může získat v nejbližší době reálné platby, jak je možno ušetřit, jak dlouho může platit hráče a zaměstnance.

Problém ekonomiky ve sportu se nevyřeší za dny nebo týdny, budeme všichni šťastní, když za měsíce. Tudíž není krátkodobý, ale střednědobý s obavou, aby to nebyl problém dlouhodobý. Od doby, kdy se sport stal výnosným byznysem je úzce spojen s ekonomikou celé společnosti.

Každý hráč dle své výkonnosti má svoji hodnotu, a tu si musí udržovat kvalitním tréninkem a prokazovat i v zápasech. Zápasy byly zrušeny, tak není kde se předvést, a tudíž není ani klubový příjem ze zápasů. Přesto se hráč musí udržovat v kondici a v odpovídajících dovednostech. Tréninkový proces se nechtěně obohatil o novou formu přípravy, a tou je trénink v karanténě. Základy tomu však byly dány již před padesáti lety, kdy FTVS učila, že trénink nemá být jen týmový, ale i skupinový a individuální.

Aby toho nebylo málo, tak květy meruněk nám spálil mráz, když teplota klesla pod deset stupňů Celsia. Významně se tak dle odborníků sníží sklizeň. Mráz prý bude mít dopad i na ostatní ovoce, a tak nedej bože i na švestky a tím i množství slivovice. V Záhřebu se pro změnu otřásala země. Trenér německé fotbalové reprezentace Joachim Löw okomentoval pandemii koronaviru slovy: „Zdá se, že se země trochu vzpírá a brání proti lidstvu a jeho počínání." K tomu lze dodat, že to platí na kdeco, globálním oteplováním počínaje.

Jako by to věděl Goethe dávno dopředu, když ve Faustovi napsal: „Poslední závěr moudrosti je ten: jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den". Koronavir připravil mnoho lidí o život, kvanta lidí o svobodu a potrefené fotbalem o fotbal. Nezbývá než bez rozdílu rasy, náboženství a politického přesvědčení společnými silami bojovat.