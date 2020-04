Potvrzeno! Český reprezentační gólman se stěhuje, po Švédsku ho čeká KHL

Po měsíci byly zákulisní informace potvrzeny. Hokejový brankář Roman Will se po roce stráveném ve švédském Rögle stěhuje do Kontinentální ligy a bude chytat za Čeljabinsk. Sedmadvacetiletý gólman české reprezentace, který má na kontě i jeden zápas v NHL za Colorado, uzavřel s Traktorem dvouletou smlouvu. Uvedl to oficiální web ruského klubu.