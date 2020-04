Hořké slovenské přiznání po dvaceti letech: Z Čechů jsme měli komplex a obavy, že je neporazíme

Za necelý měsíc tomu bude přesně dvacet let, kdy česká hokejová reprezentace získala na světovém šampionátu v Petrohradu zlato a připsala si druhý z nakonec tří triumfů na MS v řadě. Tým vedený trenéry Augustou a Martincem ve finále porazil 5:3 Slovensko, za které tehdy nastoupil i Ľubomír Hurtaj. Dnes čtyřiačtyřicetiletý bývalý útočník Plzně, Karlových Varů či Vítkovic nyní přiznává, že Slováci měli z Čechů komplex.

„Musíme to přiznat. Když jsme šli předtím do zápasu proti Finům, bylo to uvolněné," vzpomíná si Hurtaj v rozhovoru pro sme.sk na semifinálový zápas, kteří Slováci v sestavě s Višňovským, Chárou, Šatanem nebo Handzušem vyhráli 3:1 a Hurtaj připravil první gól duelu pro Pardavého.

„Když ale přišli Češi, bylo to cítit z hráčů. Trošku i obavy, že tyhle neporazíme. Proti jinému mužstvu bychom zřejmě byli v hlavách lépe připraveni. Češi si na nás věřili," vybavuje si Hurtaj poslední zápas turnaje, který Češi ovládli 5:3, když už ve 13. minutě po gólech Michala Sýkory, Tomáše Vlasáka a Martina Procházky měli tříbrankový náskok.

Stejně jako komplex z Čechů prý o nepovedeném finále rozhodla i skutečnost, že se před ním nechali Slováci rozptýlit mimohokejovými věcmi, což dnes Hurtaj považuje za chybu.

„Asi nikdo nepočítal s tím, že se dostaneme až do finále. Od pátku (souboj o zlato proběhl v neděli - pozn. aut.) jsme však řešili kopu věcí, které absolutně nesouvisely s výkonem. Řešily se lístky pro naše rodiny, jejich ubytování, doprava či způsob, jakým se dopravíme po finále domů," říká Hurtaj, jenž v osmi zápasech šampionátu vstřelil gól a přidal dvě asistence.

„U brankářské trojky Miroslava Lipovského jsme nechávali rubly pro naše rodiny. Ale jak to ovlivnilo naši hru, to nevím posoudit. O dva roky později během mistrovství světa v Göteborgu se s takovými věcmi už předem počítalo," odkazuje na MS 2002, kde Slováci senzačně dosáhli až na zlato.

Finále hokejového MS 2000 v Petrohradu: Česká republika - Slovensko 5:3 (3:0, 0:1, 2:2) Branky a nahrávky: 7. M. Sýkora (M. Procházka, Varaďa), 10. Vlasák (Buzek), 13. M. Procházka (Vlasák, Reichel), 44. Tomajko (Dopita, Výborný), 59. Reichel (Prospal, M. Sýkora) - 28. Štrbák (Suchý, P. Pucher), 56. M. Hlinka, 58. Šatan (Bartečko). Rozhodčí: Acheson - Carpentier (oba Kan.), Costello (USA). Vyloučení: 9:5, navíc Buzek (ČR) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 12 350. Česká republika: Čechmánek - M. Sýkora, Kučera, Štěpánek, Benýšek, Buzek, Martínek - Výborný, Dopita, Tomajko - Prospal, Reichel, Vlasák - Varaďa, Patera, M. Procházka - Havlát, Broš, Čajánek. Slovensko: Lašák - Suchý, Štrbák, Višňovský, Chára, Podhradský, Droppa, Jasečko, Sekeráš - Šatan, Handzuš, Bartečko - Plavucha, Kapuš, Vaic - Pardavý, Hurtaj, M. Hlinka - P. Pucher, Hreus, Bartoš.

Stříbra z Petrohradu si však Hurtaj, jenž dnes jako hlavní trenér vede Topoľčany působící ve druhé nejvyšší slovenské soutěži, hodně cení. „Pro mě byl úspěch už to, že jsem se na mistrovství světa dostal z extraligy," připomíná, že v té době nastupoval za Duklu Trenčín.

„Byl bych šťastný, pokud bychom skončili třeba i osmí. Medaile byla bonus. Škoda, že jsem si to tehdy víc neuvědomil a nevychutnal. Čas plynul rychle. Později jsem byl už jen náhradníkem," uzavírá Hurtaj.