Novotný věří, že si krátkou sezonu v Ambri ještě vynahradí: Návrat do Budějovic? Šel bych rád

Minulá sezona dostala v případě zkušeného útočníka velkou trhlinu hned na samém začátku. Loni v létě si během tréninku mimo led poranil vazy v levém koleni, musel na operaci a čekala ho dlouhá rekonvalescence. Když už se vrátil na led, zasáhla vyšší moc. Pandemie si vyžádala opatření, kvůli nimž zůstala nejen švýcarská liga nedohrána.

"Ta sezona má jen osm zápasů, noha už je v pořádku, ale tak to prostě je. Co se má stát, to se prostě stane. Tohle nelze ovlivnit, nic s tím neuděláme," řekl Novotný v rozhovoru s ČTK. "Zastavily se všechny soutěže, nebude mistrovství světa, teď je důležitější, aby všichni byli v pořádku a zase se vše vrátilo do normálu," dodal Novotný.

V Ambri je hráč s bohatými zkušenostmi z NHL, KHL i reprezentace od září 2018. A přestože bylo jeho jméno skloňováno v souvislosti s Českými Budějovicemi, které si vybojovaly postup mezi domácí elitu, věří, že ve Švýcarsku odehraje ještě alespoň příští sezonu.

Ve hře i České Budějovice?

"Určitě mohu prozradit, že momentálně jsem v kontaktu výhradně jenom s Ambri. Nic není ještě podepsaného, protože teď je situace taková, že se neví, co a jak bude, kdy se začne v nové sezoně hrát, jak to bude vypadat se sponzorama... Každopádně jsme na něčem domluvení a nic jiného teď neřeším. Moc bych si přál, aby to dobře dopadlo a mohl jsem ve Švýcarsku pokračovat," uvedl Novotný.

Ondřej Němec (vlevo) a Jiří Novotný během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup

Vlastimil Vacek, Právo

A případná varianta přesunu do Motoru? "Já už dříve řekl jednu věc; že pokud nevyjde Ambri, tak už bych nešel nikam ven a šel bych rád do Českých Budějovic. Do ciziny už bych se pak asi ani nedostal. To vše ale samozřejmě za předpokladu, že by o mě byl v Budějovicích zájem, já jsem tam o tom zatím s nikým nemluvil," vysvětlil Novotný.

Právě v Českých Budějovicích se pelhřimovský rodák s rodinou usadil. A tráví tam čas i nyní během pandemie. "Už jsem tady šestým týdnem, jsem doma a užívám si čas s rodinou, první dva týdny jsem akorát musel strávit v karanténě. Tenhle týden už jsem ale začal s přípravou a trénuju pod vedením kluků ze Strength Training Academy. Chci být co nejlépe připravený za každých okolností, ať se bude dít cokoliv," zdůraznil Novotný.