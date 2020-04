Hokejové Vítkovice rozvážejí po Ostravsku ochranné štíty

Vítkovický hokejový klub pomáhá v boji proti šíření onemocnění covid-19. Po akci Šije celé Česko (výroba a distribuce roušek) se připojil i k projektu Tiskne celé Česko, který distribuuje ochranné štíty z 3D tiskáren u Chrudimi do různých institucí, vesměs domů s pečovatelskou službou a podobných zařízení.

Vozidlo s logem HC Vítkovice Ridera převzalo zásilku štítů na letišti Trnávka nedaleko Příbora na Novojičínsku, kam ji dopravilo jednomotorové letadlo. „Jde primárně o pomoc s distribucí ochranných prostředků tam, kde jsou nejvíce potřeba. Ochranné štíty se vyrábějí na 3D tiskárnách ve východních Čechách a kompletují se v nemocnici v Chrudimi. Odtud pak míří do různých zařízení po celém Česku," uvedl prezident HC Vítkovice Ridera Petr Handl.

„Zajistit logistickou síť není snadné, proto se do ní zapojují organizace či kluby. Někdo zajišťuje prostory svých stadionů jako místní sklad. Odtud se pak štíty přerozdělují v dál. Nebo, a to je náš případ, přepravují štíty přímo do institucí, kterým jsou určeny," pokračoval Handl.

Zásilka, kterou zástupce ostravského klubu převzal na letišti v Trnávce od dobrovolného letce, putovala služebním autem do několika institucí v Novém Jičíně, v Klimkovicích, v Hlučíně a v Orlové. „Vesměs se jednalo o domovy s pečovatelskou službou a podobná zařízení," upřesnil Handl.

Vítkovice nejsou jediným hokejovým klubem, který se do projektu zapojil. V rámci Prahy distribuuje ochranné štíty například Sparta Praha. K projektu se lze připojit prostřednictvím webu tisknecelecesko.cz nebo na sociálních sítích pod hashtagem #Tisknecelecesko.