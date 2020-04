Hokejová bašta, za kterou hráli Růžička, Richter, Beránek i Hlinka, je na kolenou

Je skoro na dně. Koronavirová krize těžce doléhá i na tradiční slovenskou hokejovou baštu - Duklu Trenčín. Podle slovenských médií má klub velké potíže: ocitl se na kolenou. Ale nejen on. Neřeší teď umístění či boj o titul, na který v historii opakovaně dosáhl. Ani posily. Jde o holé přežití. A na problém to vypadá pro celou slovenskou soutěž, s jejímž začátkem a příští podobou to po nedávném utlumení činnosti Slovanu Bratislava, vypadá nejasně.