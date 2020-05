V Česku se o ní jedná, ve Švýcarsku už kluby revoluční změnu odsouhlasily

Nesestupový ročník 2020/21 si na pondělním jednání v PostFinance Aréně v Bernu odsouhlasili zástupci všech týmů National League a Swiss League. Potřebný byl tříčtvrtinový souhlas, hlasování nakonec bylo podle švýcarských médií jednoznačné.

Neznamená to ale, že by se do obou soutěží nedalo po budoucí sezoně postoupit. Pokud si klub vybojuje účast sportovní cestou a zároveň splnění licenční podmínky, bude do soutěže přijat.

Nejvyšší švýcarská liga bude mít v nadcházející sezoně 52 kol základní části, po níž nově dojde na model, který dobře zná česká extraliga. Prvních šest týmů tabulky postoupí přímo do čtvrtfinále play off, celky na sedmém až desátém místě bude čekat předkolo hrané na tři vítězné duely.

Další setkání všech představitelů klubů ze dvou nejvyšších švýcarských soutěží má proběhnout 17. června a podle deníku Blick se na něm bude mimo jiné řešit i upravení limitu pro cizince.

Dosud platilo omezení na maximálně čtyři hráče v týmu s cizím cestovním pasem. Limit by se mohl kvůli omezenému počtu kvalitních švýcarských hokejistů zvýšit.