Hotovo! Znojmo se po devíti letech vrací do české soutěže. Jakou bude hrát?

Hokejisté Znojma se po devíti letech strávených v mezinárodní EBEL vracejí do českých soutěží. Orli momentálně disponují licencí pro druhou českou ligu (třetí nejvyšší), kterou v minulé sezoně zapůjčili Moravským Budějovicím. V minulých týdnech ovšem proběhly spekulace, že by Znojemští mohli odkoupit právo startu v první lize třeba od Chomutova, který se potýká s finančními problémy.

„Na základě reálných předpokladů se Orli budou muset v důsledku pandemie vypořádat s výpadkem finančních prostředků pro následující ročník přesahujících 60% loňského rozpočtu, který činil zhruba 36 milionů korun. To by bez přijetí preventivních opatření ohrožovalo samotnou existenci klubu," uvádí Znojmo na svých oficiálních stránkách.

Ještě než přišla pandemie koronaviru, nastavili si Orli rozpočet pro sezonu 2020/21 pro mezinárodní soutěž (nově ponese jiné jméno než EBEL) přibližně na úroveň 40 milionů korun.

https://www.facebook.com/hcorli/posts/10158591515040407

„S takto výrazným výpadkem příjmů by klub ale v následující sezoně nemohl fanouškům zajistit konkurenceschopnost a partnerům i městu Znojmu adekvátní prezentaci v mezinárodní soutěži. Žádná z organizací našemu klubu momentálně není schopna zaručit, jak bude vypadat a za jakých podmínek bude probíhat další ročník rakouské mezinárodní soutěže," vysvětluje znojemský klub skutečnosti, na jejichž základě se po diskuzi s hlavními partnery rozhodl pro příští ročník pozastavit své členství v EBEL a vrátit se do českých soutěží.

„Závazky vůči hráčům a plnění vůči partnerům tvoří fixní výdaje, které budeme muset vynaložit za všech okolností. Naproti tomu příjmy mohou být ohroženy epidemiologickou situací, kdy hrozí riziko uzavírání hranic či omezování počtu diváků. Tyto faktory jsou pro účast v mezinárodních soutěžích zásadní," stojí na znojemských stránkách.

V rámci českých soutěží klub momentálně disponuje licencí pro druhou ligu (třetí nejvyšší). „Situaci v českém hokeji pečlivě sledujeme a další kroky budeme vyhodnocovat na základě aktuálních podmínek," avizuje klub, který jako trenér a sportovní manažer vede Miroslav Fryčer.

„Je nutno říci, a to se vší pokorou, že mezi dlouhodobé cíle klubu nepatří dlouhodobé setrvání v 1. nebo 2. lize ledního hokeje v Česku. Věříme, že situace se co nejdříve uklidní, vše se opět vrátí do normálních kolejí a tento krok poskytne klubu, partnerům i fanouškům čas nadechnout se a společně následně rozhodnout, která cesta bude pro budoucnost Orlů po všech stránkách nejlepší," uzavírají Znojemští.

Za devět let strávených v EBEL je největším úspěchem Znojemských sezona 2015/16, v níž se dostali až do finále, kde podlehli Salcburku. Před vstupem do mezinárodní soutěže strávili Orli dva ročníky v české první lize, předtím deset sezon v extralize.