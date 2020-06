Pro sparťanského obra nemohl být los pikantnější. Máme se na co těšit, uvědomuje si

Když si před středečním losem prvního kola play off hokejové Ligy mistrů projížděl seznam šestnácti soupeřů, kteří by Spartě mohli připadnout, nemohl nezpozornět při pohledu na finský celek Lukko Rauma. Právě do něj totiž slovenský obránce Milan Jurčina zamířil z Chomutova při výluce NHL v sezoně 2012/2013. A shodou okolností právě s Raumou se nakonec Pražané poperou o postup do osmifinále prestižní soutěže.