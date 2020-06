Extraligový matador má smělý plán. S malým klubem chystá pecku

Funkcionářskou kariéru rozjíždí od nejspodnějších pater. Tomáš Divíšek má v novém působišti velký plán: posunout v pozici generálního manažera Letce z Letňan v dospělé kategorii z krajských poměrů až třeba do první ligy.

Oč jde, je jasné. Zajistit, aby hráči vyrůstající v mládežnických kategoriích měli šanci pokračovat na vyšší úrovni i v seniorské kategorii.

„Za rok tu budeme mít druhou ligu a v horizontu několika let je naším cílem Chance liga. To by tady byla pecka," nastiňuje Divíšek v rozhovoru na klubovém webu.

Zklamaný Tomáš Divíšek ještě v dresu Brna po finálové porážce od Pardubic v roce 2012.

Jan Handrejch

Druhá liga, třetí nejvyšší domácí soutěž, se na severním okraji Prahy už hrála v sezoně 2017/2018, když klub odkoupil licenci od Techniky Brno. Pak se vrátil do krajských poměrů.

Ale tam je mu momentálně těsno. Pražský klub má po změně majitelů velké ambice. A to už od mládeže, z níž v relativně krátké historii klubu od roku 2001 vzešli i velmi úspěšní hráči. Třeba Jakub Vrána, který si jako první Letec v historii klubu zahrál i slavnou NHL.

„Nižší (žákovské) třídy tu fungují velice dobře, od těch vyšších až po juniorku se to ale trochu hroutí. Na tom chceme zapracovat. Nejvyšší kategorie by u nás měly mít zastoupení v nejvyšších soutěžích," plánuje Divíšek, kdysi zvučné křídlo.

Plzeňský brankář Matěj Machovský a Tomáš Divíšek ze Slavie během utkání Tipsport extraligy v prosinci 2014.

Vlastimil Vacek, Právo

V kariéře nasbíral 588 startů v nejvyšší domácí soutěži a k tomu i 175 branek. S Pardubicemi bral titul. Hrál mj. za Slavii, Plzeň, Kometu Chomutov i Spartu. Kdysi zkusil NHL. Za jiné než ty letňanské Letce - za Philadelphii. Naposledy hrál v sezoně 2017/18 za Prostějov. Má i starty za národní tým.

Teď chce pracovat hlavně na vylepšení letňanského zázemí. Chystá se rekonstrukce, přibýt má střelnice s umělým ledem, tělocvična, tartanová dráha. „Aby tu (mládežníci) měli veškeré pohodlí, protože to je základ. Od toho se bude odvíjet všechno ostatní. Věřím, že to dostaneme úplně někam jinam. Chceme vychovávat hráče pro velký hokej," pokračuje čtyřicetiletý manažer.

Po boku má další zvučné jméno. Exreprezentant Jaroslav Nedvěd nastoupil v Letňanech jako šéftrenér mládeže. „Musím říct, že když jsem zjistil, že je volný, bylo pro mě trochu zděšení, jak je možné, že je tento člověk nevyužitý," říká Divíšek.

Sám nad nabídkou z Letňan neváhal, i když věděl, že ho čeká spousta práce, na jejíž výsledky může čekat dlouhá léta. „Mám tu výhodu, že si mohu vybírat lidi. Taky za to beru odpovědnost, a pokud se něco nepovede, bude to moje chyba. Jak se říká: nejlepší je si to podělat sám," dodává.