Potěšující zpráva. Stoupá počet dětí, kteří se v Česku dávají na hokej

Zatímco v letech 2008–2015 se ročně registrovalo v průměru 2 570 nejmenších hokejistů, v sezoně 2019/20 vzrostl jejich počet na 3 712. V posledním, byť předčasně ukončeném ročníku se tak v Českém hokeji registrovalo o 44 procent malých hokejistů více než před pěti lety a o 68 procent více než před deseti lety.

„Za potěšujícími čísly stojí kvalitní práce klubů, přínos profesionálních trenérů mládeže, kteří se náborům věnují a projekty jako Pojď hrát hokej, Týdny hokeje nebo Hokejová výstroj nejmenším," uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Do těchto a dalších rozvojových projektů směřoval téměř veškerý výnos z domácího mistrovství světa 2015, takže objem prostředků, které do výchovy mládeže investujeme, se za posledních deset let zdvojnásobil. Rostoucí počty hráčů dokumentují, že to přináší výsledky," doplnil Král, jenž stojí v čele svazu od roku 2008 a příští sobotu bude na volební konferenci usilovat už o čtvrtý čtyřletý mandát.

Projekt Pojď hrát hokej, zaměřený na nejmenší děti a jejich rodiče, probíhá od roku 2016 a přispěl k tomu, že jen v tomto období se roční počet nově registrovaných hokejistů zvýšil o 37 procent. V rámci projektu proběhlo i osm náborových Týdnů hokeje, kterých se zúčastnilo přibližně 30 000 dětí s rodiči. Počet klubů, které se do projektu zapojily, vzrostl z původních 25 při pilotní akci v září 2016 na 154 v lednu 2020, tj. více než šestkrát.

Vzhledem k rostoucím počtům malých hokejistů rozhodl výkonný výbor Českého hokeje o pokračování projektu Pojď hrát hokej i v dalších sezonách.

Jaromít Jágr na tréninku dětí při hokejové škole kladenských Rytířů.

www.hc-kladno.cz

Další významnou podporu klubům, které se výchově mládeže věnují, a začínajícím hokejistům uskutečňuje Český hokej v rámci projektu Hokejová výstroj nejmenším. Od roku 2011, kdy pobíhá, obdržely kluby zdarma dětskou výstroj za 87,9 milionů korun, kterou následně poskytují malým hokejistům a snižují tak nároky na rodinné rozpočty.