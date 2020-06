Katastrofický scénář na Slovensku. Hokejová extraliga vůbec nemusí začít

Z rozhodnutí slovenské vlády totiž platí, že až do konce kalendářního roku se nesmějí organizovat akce, kterých by se zúčastnila více než tisícovka osob.

„S panem premiérem Matovičem jsme v kontaktu nebyli, ale s ministry školství a financí ano. Rovněž se státním tajemníkem pro sport. Hledáme řešení, protože kluby potřebují vědět, na čem jsou. Jestli se mají připravovat na sezonu a podobně," prohlásil Šatan podle serveru sme.sk na čtvrteční tiskové konferenci.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král minulý týden vyslovil svůj názor, že pokud nepřijde druhá vlna pandemie a současné podmínky se dramaticky nezhorší, soutěže v Česku by se podle jeho názoru od příští sezony měly hrát, třeba i bez diváků. Na Slovensku to může být jinak.

Podle vyjádření šéfů několika tamějších hokejových klubů jsou právě limity fanoušků na stadionech vážným problémem, neboť slovenské extraligové kluby jsou na příjmech ze vstupného téměř existenčně závislé. A pokud by se podmínky pro účast diváků nezměnily, hokej na Slovensku by se ocitl v obrovských problémech.

„Uvidíme, jaká bude situace v září. Některé kluby mají finanční problémy a sami jsme zvědaví, kolik týmů se přihlásí do soutěží. A to nemluvím jen o profesionální lize," vyjádřil Šatan své znepokojení.

Miroslav Šatan na archivním snímku.

Ivan Vilček, Právo

„Aktuálně si nedovedu představit, že by se naše extraliga nehrála. Je však možné, že taková situace nastane," připouští Šatan nejčernější scénář. Stejně jako je ve hře ten, že by ročník místo září odstartoval s několikaměsíčním zpožděním. „Jako krizové řešení si to dovedu představit," dodal na závěr.