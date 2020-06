Pastrňák ani počtvrté v řadě Zlatou hokejku nad hlavu nezvedl. Na bouřlivé slavení chce Stanley Cup

Počtvrté v řadě jste jasným vítězem ankety. Letos jste ale cenu přebíral za hodně zvláštních podmínek. Zůstane vám možná i proto to vyhlášení v paměti?

Pro mě každá Zlatá hokejka znamená moc. Letos je to celé za divných okolností, ale vždycky ji beru jako inspiraci i motivaci do dalších sezon. Stojím o to zlepšovat se herně i lidsky a vážím si toho, že jsem vyrovnal bilanci české hokejové legendy.

Jágr ale získal Zlatou hokejku celkem dvanáctkrát a vám je teprve čtyřiadvacet, takže chystáte se ho dostihnout i v počtu trofejí?

Takhle nepřemýšlím, navíc při vší úctě je to jen individuální cena a já dělám týmový sport. Taky proto jsem odmítl žádost fotografů, abych Zlatou hokejku zvedl nad hlavu. To bych udělal jen se Stanley Cupem nebo trofejí pro mistry světa. Tuto sošku jsem důstojně přebral, na bouřlivé slavení chci pohár pro vítězné mužstvo.

Hráči podle počtu vítězství v anketě 12 – Jágr (1995-96, 1999-00, 2002, 2005-08, 2011, 2014, 2016) 5 – Hašek (1987, 1989-90, 1997-98) 4 – Martinec (1973, 1975-76, 1979), Pastrňák (2017–20) 3 – Nový (1977, 1981-82) 2 – Suchý (1969-70), F. Pospíšil (1971-72), V. Růžička (1986, 1988), Eliáš (2009, 2012) 1 – Holeček (1974), Hlinka (1978), P. Šťastný (1980), Lukáč (1983), Liba (1984), Králík (1985), Ščerban (1991), Švehla (1992), Holaň (1993), Turek (1994), Dopita (2001), Hejduk (2003), Lang (2004), Vokoun (2010), Krejčí (2013), Voráček (2015)

Nesehrála v tom roli i skutečnost, že Zlaté hokejka váží 25 kilogramů?

To ne, já si byl ráno zacvičit, abych ji zdánlivě v pohodě unesl. Držím ji čtvrtým rokem po sobě, ale ani s tak častou zkušeností se mi nezdá lehčí, ať už na hmotnost, nebo obtížnost získání. Neřeším ani módní policii, nemám problém si vzít to, co se líbí mně. Tentokrát to byla ale nuda, doma jsem se jen otočil a vzal tak první sako, které přišlo pod ruku.

Nakonec jste nemusel mít v televizním přenosu z vyhlášení roušku. Ulevilo se vám?

Sice jsem dostal roušku Český hokej, ale už po pár minutách mi bylo děsný horko. V USA jsem ji nenosil, protože jsem prakticky nechodil ven. Tady ji od příletu naštěstí musím už mít jen na benzínce a v obchodu. Na druhou stranu ale klobouk dolů před všemi lidmi, kteří letos Zlatou hokejku vůbec zorganizovali. Nějak tu těžkou dobu společně přežijeme.

V zámoří jste v předčasně ukončené základní části NHL byl se 48 góly nejlepším střelcem a získáte tak Maurice Richard Trophy. Už víte, kdy a jestli vůbec ji dostanete?

Nemám zatím tušení, ale rád bych si užil vyhlášení ve Vegas, abych to mohl porovnat s tím, jak se to dělá v Česku. Já se zatím ani oficiálně nedozvěděl, že se o trofej budeme s Alexem Ovečkinem dělit, ale už to psali na sociálních sítích NHL, tak snad jo. Vlastně se mě na tu trofej zatím nikdo ani neptal, ale na rovinu říkám, že bych před sezonou nečekal, že ji získám.

David Pastrňák vyhrál anketu Zlatá hokejka 2020.

Vlastimil Vacek, Právo

Nemrzí vás dva góly, které vám chyběly k magické hranici padesáti? Zvláště když jste kvůli pandemii přišli o dvanáct utkání?

Já se nevidím jako vyložený střelec, spíš góly rád chystám pro jiné a hodně blízko byla i hranice stovky kanadských bodů, to by byla věc. Hodně lidí se třeba ptalo, proč jsem proti Pittsburghu při power play soupeře sám nevystřelil do prázdné branky a přihrál Marchandovi na gól, ale já věděl, že on čekal snad dvacet zápasů na branku, a když pak hráč spadne do jámy, tak mu chcete pomoc. On mi to vrátil spoustou skvělých asistencí. Spoluhráčů si vůbec moc vážím, třeba díky Bergeronovi jsem za poslední dva roky defenzivně vyrostl a hraju daleko lépe v obranném pásmu.

Jste i teď při pobytu v Česku v kontaktu s dalšími hráči Bostonu?

Kapitán Chára už někdy v dubnu založil týmové volání před Zoom, abychom se alespoň jednou týdně viděli. Vždyť jsme všichni v Bruins taková malá rodina, zvyklí vídat se denně a chybíme si navzájem, když jsme všichni rozběhnutí po celém světě.

Máte nějaké čerstvé zprávy o restartu NHL?

Nikdo pořádně nic neví. Po sezoně mívám tak čtyři týdny pauzu, teď už je to vlastně trojnásobek času. Většinu karantény jsem strávil v Americe a já tam doma nikdy nechtěl mít posilovnu, teď mi vážně chyběla.

Začal jste už chodit na led v Letňanech, jaké to bylo?

No, když jsem se viděl, co jsem tam předváděl, tak se trochu děsím sám sebe. A mám pocit, že návrat do hokejového normálu mi potrvá tak dva měsíce. Zatím to mám tak, že pondělí, středa, pátek chodím do posilovny, zbylé dny v týdnu jdu na led a k tomu přidám nějaký tenis a golf.

Umíte si teď vůbec představit play off NHL přes celé léto, v izolaci na jednom místě a zápasy bez diváků?

Bude to na hovno. Všichni sice chceme hrát hokej, ale ta pauza už trvá hrozně dlouho. Nikdy jsem v kariéře tak dlouho bez hokeje nebyl a vezme to nějaký čas, než se do toho vůbec dostaneme. Když už ale máme absolvovat play off, tak bych si přál hrát před lidmi, s prázdným hledištěm si to neumím vůbec představit. Motivací bude ale Stanley Cup, když už do toho musíme jít. Všechny výhody ze sezony však budou vymazány, pojede se od nuly.