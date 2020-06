Bylo by absurdní, abychom v roce 2022 bouchali šampaňské, řekl k juniorské kauze zástupce Vsetína

Konec soudních a právních sporů, takto skončila po více než roce rozepře mezi Českým hokejovým svazem a kluby Vsetína, Přerova a Havířova, která se týkala vyřazení těchto týmů z juniorské ligy akademií. Ty požadovaly, aby hrály nejvyšší juniorskou soutěž. Po slovech jako zděšení, lumpárna a šílenství z dubna 2019 se vše proměnilo v tichý konec, kdy právníci složili zbraně. „Do další sezony jdeme jen s myšlenkami na hokej a tato záležitost je uzavřená. Není to vítězství, není to porážka,“ řekl Sport.cz Daniel Tobola, jednatel VHK Robe Vsetín.

Můžete popsat, co znamená smírné řešení?

Rok se sešel s rokem, nepodařilo se zvrátit, abychom byli přijati (do juniorské ligy akademií), aby nás tam vzali už loňské září. Vedli jsme debatu mezi kluby, s právníky, do toho se tu objevil koronavirus, dále hrála roli časová náročnost, že by se vše mohlo řešit dva roky. Než lítat kolem soudů, rozhodli jsme se pro smír. Není to úplné vítězství, ale věřím, že mediálně vše rezonovalo. Myslím, že jsme pomohli tomu, že se v prosinci podařilo schválit snížení počtu účastníků v nejvyšších mládežnických soutěžích v dorostu a v juniorech.

Vy tedy budete hrát od následující sezony extraligu juniorů...

Budeme hrát druhou nejvyšší soutěž bohužel.

A první bude stále juniorská liga akademií...

Přesně tak.

A vy nemáte akademii...

Máme požádáno, ale za rok nás nikdo nekontaktoval. Nevím, jestli se to teď nějak řeší aktuálně na svazu.

Neberete výsledek jako porážku, když jste nedosáhli svého?

Osobně ne. Nejvíce jsem byl zklamaný v září, kdy jsem po předběžném opatření pevně věřil, že přijde změna, bohužel svaz zareagoval založením náhradní soutěže (O pohár DHL). Poté bylo zklamáním, že na druhou žádost o vydání předběžného opatření už soud nereflektoval, což jsem nepochopil dodnes. Tak to je, když to člověk vezme kolem a kolem, rok se sešel s rokem. Na rovinu, my tu nejsme od toho, abychom chodili po soudech, právníci mají své práce dost, stojí to peníze. Bylo by částečně absurdní, abychom třeba v roce 2022 bouchali šampaňské, že jsme vyhráli. Ti kluci, kterých se to týkalo, budou jinde, budou mít rodiny.

Prohlášení svazu a tří klubů „Kvůli koronavirové krizi nás čeká mimořádně náročné období a musíme soustředit všechny síly na to, abychom jej zvládli. Musíme zabezpečit chod klubů, stadionů, připravit se na tréninky i zápasy, rozjet jednotlivé soutěže ve všech věkových kategoriích, jednat se sponzory a partnery. Prioritou je obnovit sportovní činnost, a proto smírně ukončujeme i tento právní spor," uvedli v tiskové zprávě shodně prezident Havířova Jaroslav Mrowiec, Přemysl Dvorský, zástupce Přerova, člen správní rady vsetínského klubu Daniel Tobola a prezident ČSLH Tomáš Král.

Jak moc jste věřil ve vaši pravdu?

Pokud se to mělo podařit, tak zkraje sezony 2019/2020, případně v průběhu, což se nestalo. Korunu tomu nasadil koronavirus. Do další sezony jdeme jen s myšlenkami na hokej a tato záležitost je uzavřená. Není to vítězství, není to porážka.

Co vám rok sporů dal a vzal?

Když jsme se několikrát bavili s panem Králem, tak si myslím, že jsme naladěni na podobnou notu, na vnímání sportu, jak by se měl hokej vyvíjet. Tlaky jsou nejvíce vidět v extralize, jednou to je tak, pak jinak. Věřím, že celá kauza pomůže nejen českému hokeji, ale také českému sportu a zůstane v paměti lidí, že když se budou chtít v rozehrané soutěži měnit pravidla, řeknou si: „Počkej, to bylo v roce 2019, nechci se soudit." Snad to tak aspoň chvíli bude, čas všechny rány zahojí.

Několikrát jste zmínil koronavirus. Jak vás konkrétně pandemie zasáhla?

Stejně jako všechny. My máme tu výhodu, že nás to neťuklo v polovině sezony jako fotbal, byť jsme přišli o to nejlepší, byli jsme v play off. Teď bude důležité, aby fungovala celá společnost, kultura, sport, aby lidé mohli chodit, jinak je konec. První vlaštovkou byl zápas mezi Partizanem a Crvenou zvezdou (v Srbsku), který sledovalo 16 000 fanoušků. Srdce mi plesalo.