Slováci následují český model. O počtu účastníků ale stále nemají jasno

V uplynulé sezoně, které byla stejně jako většina evropských hokejových soutěží předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru, hrálo slovenskou extraligu třináct mužstev. Počet účastníků pro příští sezonu ještě není známý.

Soutěž každopádně opustí MAC Budapešť, zatímco druhý maďarský tým DVTK Jegesmedvék Miškovec by měl ve slovenské nejvyšší soutěži působit i nadále. Šéf extraligy Richard Lintner nicméně podle agentury TASR po páteční schůzi uvedl, že jednání nadále probíhají.

Po březnovém předčasném ukončení sezony byl na Slovensku titul nejprve udělen hokejistům Banské Bystrice, kteří vedli tři kola před koncem nadstavbové části o 1. až 6. místo o 12 bodů před bratislavským Slovanem. Hokejový svaz ale následně rozhodnutí ligové rady zrušil a Beranům titul odebral.

Lintner už v polovině května uvedl, že všechny extraligové kluby obdrží od společnosti Pro-hokej, která soutěž řídí, finanční částku přesahující sumy z minulých sezon. Dnes se navíc kluby dohodly na tom, že kompenzaci budou požadovat i od státu a hokejového svazu.

Nový ročník by měl odstartovat v září, zatím ale není jasné, jestli se tak opravdu stane. Z rozhodnutí slovenské vlády totiž platí, že až do konce kalendářního roku se nesmějí organizovat akce, kterých by se zúčastnila více než tisícovka osob. A prezident slovenského hokejového svazu Miroslav Šatan se nechal slyšet, že pokud se podmínky nezmění, nová sezona tamější hokejové extraligy nemusí vůbec začít...