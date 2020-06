Uniklá nahrávka trenéra dorostenců v Brně: Ti dám okostici, vole, až ti bude špatně! Tyhle pí*oviny si řešte v Břeclavi

„Ty na led taky nejdeš samozřejmě, to je ti doufám jasný. Ti dám okostici, vole, až ti bude špatně, vole. Další, kdo bude na tvarohu, je Pospec. To je další takovej. Mám trošku strach, že kdybych fókl, že bys odletěl do Líšně.“ Ne, to opravdu není žádná scénka z připravovaného komediálního seriálu z hokejového prostředí. Jde o autentickou nahrávku trenéra dorostenců extraligové Techniky Brno Martina Stloukala, kterak po návratu k tréninku po koronavirové pauze promlouvá ke svým 15ti až 16tiletým svěřencům.

Nahrávka, kterou na veřejnost velmi pravděpodobně „pustil" některý z dotyčných hráčů, pochází z konce května. A během více než osmiminutového monologu zkušeného devětačtyřicetiletého kouče, který v minulosti vedl v EBEL seniorské týmy Znojma či rakouského Klagenfurtu a působil i jako trenér ve slovenské Skalici, je jasně patrné, že vůbec není spokojen se stavem, v jakém se jeho svěřenci po dlouhé pauze vrátili do přípravy.

A tak Stloukal během pauzy mezi tréninkovými jednotkami hráčům vše od plic „vysvětluje". A nebere si servítky, občas si vypomůže i sprostým slovem.

Stloukalovi nevadí, že se nahrávka dostala na veřejnost

„To, že jste se dva měsíce flákali, tak to je vrchol! Kromě třech týmů v extralize mám všude svoje hráče. Neexistuje, aby jeden chyběl nebo si stěžoval na koleno, okostici vole nebo já nevím co. Tady je to jak lazaret a to je vám patnáct let! Vaše tělo ještě vůbec nemůže vědět, co to je nějaká okostice, vole. Nebo že ho bolí achilovka. To je jenom proto, že nejste zvyklí na sobě systematicky pracovat," pucuje své svěřence, kterým sestavil i jídelníček.

„Korektně vám řeknu, že třicet procent věcí z nahrávky je nadsázka, kluci se i usmívali. Ovšem důvod, proč jsem to říkal, je jasný. Musím připravit mužstvo, aby bylo konkurenceschopné a zachránili jsme se," uvedl Stloukal pro Deník a dodal, že mu nevadí, že nahrávka koluje po internetu.

„Jsem rád. Říkám hráčům, aby si to nahráli a pustili rodičům, ale teď si na sebe upletli bič. Teď se celá republika na ně bude chtít vytáhnout, protože dali nahrávku do pléna. Jsem dospělý a svým založením zvyklý žít pod tlakem, ale klukům je patnáct let a teď si na sebe zbytečně vytvořili obrovský tlak," míní Stloukal.