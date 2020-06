Ostře do Stloukala: Zoufalství. Trenér nemá být parodií na nemožného fotra

Svými vyjádřeními se dostává do kontrastu se zástupy těch, kteří koučův výstup neberou třeba jen jako vtipnou estrádu, ale považují jej jako správný přístup k mladým sportovcům. „Já bych se za normálních okolností zasmál a dál to nekomentoval, ale jelikož to tady (na sítích) s nadšením (´konečně někdo řekl pravdu´) sdílejí někteří mí bývalí studenti, tak... ...mám pocit pedagogického selhání," vysvětluje Šafář, proč se zapojuje do debaty.

Stloukalova řeč plná vulgarit a jak sám kouč říká i nadsázky je v hokejovém světě brána jako přijatelná, vhodná nepohoršující. Řešit ji sice chce hokejový svaz, klub se k ní po vyčkávání staví pozitivně. Až na těch pár sprostých slov...

https://www.facebook.com/michal.safar.90/posts/10220196256549804

„Sem tam nějaké to ´píč...ání´ v kabině nikoho nezabije," připouští i Šafář, odborník, který v profesním životopisu má i spolupráci s tenistkou Petrou Kvitovou.

Výhrady sepsal na facebooku. „Pokud máš přirozený trenérský respekt, nepotřebuješ takhle borce fénovat (teda alespoň ne moc často)," zahajuje svůj projev.

Coby osoba, pro niž je sportovní psychologie povoláním, soudí, že trenérova řeč nebyla vhodná s ohledem na věk příjemců. „Trenér má být v tomto věku vzor, ´převozník přes pubertu´ - ne parodie na vlastního nemožného fotra," soudí.

Výhrady má nejen k formě, ale i obsahu. Nedomnívá se, že by trenér měl pravdu ohledně vlivu přípravy na zdraví hráčů. „Když trénuješ moc (nebo blbě), tak řve okostice už u žáků," připomíná Stloukalovy narážky na vyjádření hráčů, že mají zdravotní problémy.

Za nevhodné považuje i formy postihu, o kterých před hráči Stloukal hovoří. „Trénink za trest je motivační zoufalství," tvrdí psycholog.

S rezervou bere Stloukalovy výroky ohledně stravovacích zásad pro sportovce, ale do konkrétních záležitostí se v tomto směru nepouští. „To pseudo-výživové poradenství nekomentuji, na to jsou jiní šarlatáni."

V pořádku podle Šafáře není ani to, že se věc z kabiny dostala na veřejnost. Nahrávku podle všeho vynesl některý z hráčů. Stloukalovi to zase až tolik nevadí. Za výroky si stojí.

„Jasně. I dobrý trenér může mít svoje dny," uzavírá psycholog souhrn svých názorů.