Nepřišel žádný rodič, že k takovému kreténovi kluka už nedá, těší kouče. Drsný proslov přilákal nováčky

Funkcionáři a trenérská rada brněnského klubu se za vás postavili, jen vám vytkli některé ostřejší výrazy. Vzal jste si z kauzy ponaučení?

Vzal. Přemýšlel bych však o ní mnohem víc, kdybych necítil v blízkém okolí obrovskou podporu. Nezaznamenal jsem absolutně žádnou negativní reakci. Za mnou, ani za nikým z vedení klubu, nepřišel žádný rodič, že k takovému kreténovi kluka už nedá. Všichni, ke kterým jsem v kabině promlouval, trénují dál. Do poslední nohy. Dva noví dokonce přibyli. Sami přišli s tím, jestli se k nám mohou přidat.

Na základě toho, co se kolem vás v posledních dnech strhlo za humbuk?

Ano. Tak mi to řekli. Že moje vyjádření bylo pro ně inspirací.

Kromě legendárního brankáře Dominika Haška se ale do vás s kritikou pustil kupříkladu i bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik. To vám nevadí?

Ne. Vždyť každý trenér má trochu jinou filozofii. Já jsem dalek toho, abych hodnotil kolegy, avšak rozhodně to neupírám jiným. Mají pochopitelně právo prezentovat svůj názor.

Mluvil jste i s některými dalšími trenéry?

Ano. Mnozí mi sami zavolali. A takřka do jednoho mi tvrdili, že jsem byl docela mírný. Že oni používají ještě mnohem horší výrazivo. Kdyby si prý někdo nahrál je, bylo by to ještě o dost pikantnější. (úsměv).

Pídíte se po tom, kdo se zasloužil o zveřejnění nahrávky?

Ne. A rozhodně neviním ty děti, i když jim zdůrazňuju, že některé věci, které zazní v šatně, není třeba vynášet ven. I hokejový kolektiv by měl mít svoje soukromí.

Vám ale moc nevadí, že váš proslov pronikl na veřejnost, že?

Je mi to jedno. Mně záleží především na klucích, které vedu, a jejich rodičích. A jak už jsem říkal, od nich absolutně žádná negativní reakce nepřišla. Jsem přesvědčený, že jsem se nedopustil žádných negativních konotací. Nemám se tudíž ani za co omlouvat.

Tušíte, kdo měl zájem vynést vaše slova z kabiny ven? Šéf klubu Pavel Kubica je přesvědčený, že to byla bezprostřední reakce na to, že jste získali práva na juniorskou extraligu, a další týmy tak přišly o možnost odlákat z Techniky vaše nadějné hokejisty...

Na tom může být pořádný kus pravdy. Jde sice jen o hypotézu, která nebyla prokázána, avšak jeví se jako hodně logická a velmi pravděpodobná.

V anketě na webu Sport.cz vás podpořilo z velkého množství hlasujících přes devadesát procent čtenářů. Zaznamenal jste to?

Samozřejmě. Toho si neskutečně cením. Je to pro mě obrovský impuls, abych vykonával trenérskou práci co nejlíp. Když jsem viděl tu důvěru, mám teď ještě větší motivaci vychovat z mladých kluků výborné hokejisty a dobré lidi.

Objevily se i hlasy, že jste zvolil peprné výrazy hlavně proto, abyste na sebe upozornil, a získal třeba zase lukrativnější trenérské angažmá v dospělém hokeji. Co vy na to?

Že něco takového může rozhlašovat pouze někdo, kdo mě vůbec nezná. Takhle já nepřemýšlím, absolutně by mě něco takového nenapadlo. Mám teď v hlavě především to, abychom v příští sezoně udrželi pro Techniku dorosteneckou extraligu a abych kluky posunul dál po hokejové i lidské stránce. Zachránit extraligu bude nesmírně složité, protože z ní sestoupí šest mančaftů. I proto teď nepřemýšlím o ničem jiném.