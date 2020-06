Jágr o Stloukalovi: Osobně s jeho projevem nemám problém. Co mu vadí na kritice kouče?

Na veřejnost uniklý osmiminutový proslov hokejového trenéra Martina Stloukala k dorostencům brněnské Techniky sice neslyšel, přesto Jaromír Jágr rámcově ví, co bylo jeho obsahem. „Osobně s tím problém nemám. Ale co člověk, to názor,“ říká majitel a útočník kladenských Rytířů ke kauze 49letého kouče, jehož hokejový svaz vyzval k veřejné omluvě, což Stloukal odmítá.

Dokážete tedy pochopit Stloukalův proslov k jeho svěřencům?

Slyšel jsem názory lidí, kteří ho odsuzují, i těch, kteří jeho projev schvalují. Hlavně si ale nemyslím, že máš právo odsoudit člověka nebo trenéra během jeho osmiminutového vystoupení, které mělo vyznít jako motivační proslov. Byl naštvaný, že hráči (během koronavirové pauzy) dva měsíce nic nedělali, seděli na zadku, netrénovali. Byl naštvaný, že nevyužili situace a byli líní. K tomu, jestli byl moc sprostý, nebo ne, se nebudu vyjadřovat.

Podobně impulzivních koučů jste během své kariéry musel zažít spoustu, že?

Zažil jsem trenéry, kteří byli daleko sprostější. Zažil jsem i ty, kteří sprosté slovo v životě neřekli. Pro někoho může být (Stloukalův) projev moc vulgární, možná to mohl říct slušněji. Chtěl ale dětem předat určitou zprávu. Nevěřím tomu, že kdyby tam někdo přišel a mluvil jako profesor z vysoké školy, že to hokejisti pojmou, že jim to něco řekne. Musíte pochopit jednu věc...

Audionahrávka trenéra Martina Stloukala z Techniky Brno

archiv

Jakou?

Že mluva v kabině u jakéhokoliv sportu, v němž dochází k fyzickým kontaktům, je úplně jiná než třeba u baletu. Znovu říkám, že nemám právo nikoho hodnotit, ale já jsem s tím problém neměl.

Problémem nebyly ani tak vulgarity jako spíš Stloukalův výrok s rasistickým podtextem, že „nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch špinavejch tam, nebo něco takovýho." Nemyslíte?

Tu nahrávku jsem neslyšel, takže nevím, co přesně na ní bylo řečeno. Slyšel jsem, že promlouval k hráčům ohledně tréninku, stravy. Nic konkrétního jsem ale neslyšel, takže bych se k tomu vlastně ani neměl vyjadřovat. Opakuju ale, že nikdo nemá právo někoho soudit za osmiminutový rozhovor. Každý zažil svých osm minut, kdy byl nejhodnější na světě, ale i těch osm minut, kdy byl nejzlejší.

Jak těžké je v dnešní době být upřímný, když vás každý může natáčet?

To jsou moderní technologie... Čím jste známější, tím větší pozor si musíte dávat. Samozřejmě ale nemůžete ohlídat všechno. Není to jednoduchý. Na druhou stranu - každý, kdo chce někoho kritizovat, by si měl uvědomit, že ani on není ve svém životě pokaždé stoprocentní.