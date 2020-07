Ukázal, že není žádná bábovka. Ale od Jágra odchází

Bývalí slovenští juniorští reprezentanti se i touto formou udržují ve fyzické kondici před novou sezonou. Nebylo to pro nějaké bábovky...

"Právě Laco (Romančík) mě nalomil, jestli se nezúčastním této akce. Nakonec jsem přikývl. Byla to zajímavá zkušenost, běh v lese s různými překážkami," líčil pro slovenská média Petráš, který ve své kategorii do 29 let vyhrál a Romančík skončil hned za ním.

https://www.facebook.com/1633117626917801/videos/722511124958824/

To vše pro ně v rámci času hokejové nejistoty... Jak to bude se Slovanem v nové sezoně se příliš neví, řeší se otázka dalšího majitele klubu. Jasno zatím není ani kolem Romančíka. Pouze avizoval, že odchází z Kladna. V poslední fázi boje o udržení v extralize za klub Jaromíra Jágra nehrál, ale rád by dál zůstal v zahraničí.