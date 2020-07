Útočník Novotný prodloužil kontrakt s Ambri-Piottou

Český hokejový útočník Jiří Novotný prodloužil smlouvu ve švýcarské lize s Ambri-Piottou, ale bude vypomáhat v druhé nejvyšší soutěži týmu Biasca Ticino Rockets. Šestatřicetiletý mistr světa z roku 2010 má podle klubového webu kontrakt do konce kalendářního roku po skončení Spenglerova poháru v Davosu s opcí, která jej může prodloužit do závěru sezony.

Jiří Novotný na archivním snímku během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup

Novotný působí v Ambri-Piottě od září 2018 a v uplynulém ročníku sehrál jen osm zápasů. Nejdříve si loni v létě během tréninku mimo led poranil vazy v levém koleni, absolvoval operaci a dlouhou rekonvalescenci. Brzy po jeho návratu led byla sezona kvůli pandemii koronaviru zrušena.

V Ticinu má pomoci Novotný s vývojem mladých talentů pro Ambri-Piottu. "Jiří je ideální osobnost pro tuto roli díky své vášni, každodenní práci a obrovským zkušenostem. V tréninku s Rockets bude příkladem mladým hráčům. Navíc náš klub může tohoto charismatického hráče kdykoliv v případě potřeby využít," uvedlo vedení Ambri-Piotty na klubovém webu.

Ve švýcarské NLA má účastník osmi mistrovství světa a olympijských her Soči na kontě 59 utkání a 18 bodů za čtyři branky a 14 asistencí. Majitel bronzových medailí ze světových šampionátů z let 2011 a 2012 má za sebou rovněž angažmá v NHL. Za Buffalo, Washington a Columbus sehrál 189 duelů základní části a zaznamenal 51 bodů za 20 gólů a 31 asistencí. Ve čtyřech utkáních play off nebodoval.

Potom hrál devět sezon v KHL. Odchovanec Jindřichova Hradce nastupoval za Atlant Mytišči, Barys Astana, Lva Praha, Jaroslavl, Čeljabinsk a Togliatti. V soutěži sehrál 440 utkání včetně play off a zaznamenal 215 bodů za 79 tref a 136 asistencí. V extralize hrál ze České Budějovice a Plzeň.