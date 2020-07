Chomutov loví jména pro krajskou ligu. Dojde také na Dudu?

„Trenérem bude Petr Martínek, v tuto chvíli můžeme prozradit čtyři hráče, jimiž jsou Petr Jíra, který bude mít na starost i sportovní věci kolem áčka, Angel Krstev, Jiří Gombár a z polské nejvyšší soutěže se nám vrátí odchovanec Kamil Charousek," cituje klubový web Jiřího Sochora, místopředsedu výkonného výboru Piráti Chomutov.

Jak to bude s dalšími jmény, ukáže čas. Jedno zajímavé jméno ale bylo zmíněno. „Volal jsem Radku Dudovi, který mi řekl, že se mám ozvat v září," připojil se Petr Jíra, člen klubového managementu.

Jasné finance v nedohlednu, pohledávky, kolotoč, při kterém se složitě staví budoucnost v první lize. „Do 31. července zašleme na svaz, že končíme v Chance lize, a příští týden ke všemu vydáme podrobné stanovisko," řekl fanouškům Daniel Badinka, předseda výkonného výboru.

Nejbližší plán pro hráče je následují. První tým bude trénovat od 12. srpna dvakrát týdně a měl by sehrát tři až čtyři přípravné zápasy se soupeři z druhé ligy. Následně má být cílem postup do druhé ligy.

„Chceme v maximální míře zachovat dosavadní servis pro fanoušky, ale vše bude odvislé od toho, co si budeme moct dovolit. Nicméně chceme hrát na hlavní ploše arény. Rámcovou představu o rozpočtu máme, ale v následujících dnech ji musíme zfinalizovat a samozřejmě budeme i dál oslovovat partnery, kteří by mohli slyšet na to, že klub nebude přebírat závazky akciové společnosti. Nicméně i zapsaný spolek má závazky ve výši zhruba sedmi milionů, které bychom chtěli do dvou let umořit," dodal Sochor.