Pecka pro druholigistu! Uloví dvojnásobného mistra světa ostříleného NHL?

Pro druholigovou Novou Paku by to byla pecka. Hokejový tým z okresu Jičín v pátek namlsal své fanoušky fotkou hráče s rozmazaným obličejem v dresu Sparty, který by se už po víkendu měl stát novou posilou klubu. Podle všeho by se mělo jednat o dvojnásobného mistra světa, třiačtyřicetiletého útočníka Jana Hlaváče.