Srpnová inspirace Kubalíkem z NHL. Pětibodový Polák si přečetl noviny a úřadoval

To je hokejová forma. Sice v srpnu, ale body se počítají. V úterý odstartoval Generali Česká Cup a extraligový Třinec porazil prvoligový Přerov 7:2. Pět bodů za dva góly a tři asistence si připsal Aron Chmielewski. „Četl jsem noviny, kde psali o Kubalíkovi, který zapsal pět bodů v NHL, tak já to provedl v Generali Česká Cup,“ řekl s úsměvem pro hokej.cz osmadvacetiletý Polák.

Chmielewski odstartoval přípravu na novou sezonu ideálně. Jasná třinecká výhra a do osobních statistik pět bodů jako výrazný bonus. "Hlad po hokeji byl velký. Minulá sezona skončila velice rychle, pak jsme strašně dlouho trénovali a každý z nás už chtěl zase hrát. Do konce nebylo jasné, zda se vůbec tento zápas uskuteční z důvodu aktuální situace," řekl k prvnímu kolu letního poháru forvard, který v minulé sezoně odehrál v extralize 55 zápasů a připsal si 22 bodů (11+11).

V uplynulém ročníku nejvyšší soutěže polský útočník třikrát zapsal v zápasech dva body, jinak vše sbíral po jednom. V pondělí mu sedla souhra s Ondřejem a Michalem Kovařčíkovými nad očekávání.

„Hrajeme spolu od doby, kdy jsem do Třince přišel. Už to bude nějakých šest let. Tuhle chemii jsme mohli vložit do zápasu. Nehráli jsme sice v plné síle, myslím však, že jsme jasně ukázali, že jsme extraligovým týmem. To jsme na ledě museli potvrdit," chválil Chmielewski mužstvo a parťáky z útoku. Ti si oba připsali po třech bodech.

Třinecký útočník po zápase zmínil Dominika Kubalíka, toho si vzal v nadsázce jako inspiraci.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Plzně v dresu Chicaga vstřelil ze soboty na neděli Edmontonu dva góly a na tři přihrál, čímž vytvořil rekord debutanta v play off NHL „Je to pěkné, ale je to teprve první zápas, takže ještě toho máme hodně před sebou," brzdil i přes výjimečný okamžik emoce český útočník.

Kubalík v následujícím utkání NHL žádný bod nepřipsal, co předvede Chmielewski v letním poháru na českých stadionech?