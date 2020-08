Hokejový mistr světa Kašpar bude hrát ve Francii

Kašpar uplynulý ročník začal v mateřském Litvínově, kam se vrátil už v listopadu 2018 z Komety Brno. Na konci ledna ale zamířil do Mladé Boleslavi. Celkem si v sezoně připsal ve 43 zápasech 26 bodů za 12 branek a 14 asistencí.

Nyní jej čeká další zahraniční angažmá. Více než pět let strávil v zámoří. V sezoně 2004/05 odešel do celku Ottawa 67's do juniorské OHL, v NHL sehrál 16 utkání za San Jose, které jej v roce 2004 draftovalo v prvním kole na 22. pozici. Připsal si v nich čtyři body. Jinak nastupoval na farmách v AHL v Clevelandu, Worcesteru a Adirondacku.

V roce 2009 se vrátil do Evropy a strávil ročník v Kärpätu Oulu. Pak odešel do Barysu Astana a v KHL odehrál dalších osm sezon za Doněck, Chanty-Mansijsk a Dynamo Moskva. V KHL má 402 startů a 261 bodů (108+153). Sezonu 2014/15 dohrál v Karpätu, s nímž ve finské lize získal titul.

V české reprezentaci má Kašpar na kontě 92 zápasů a 21 branek. Má také bronz ze šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách z roku 2012.