Odebrat Bělorusku MS v hokeji? My řešíme spíš covid, tady se za komunismu taky hrálo, říká Urban

„Neslyšel jsem, že by se na téma Bělorusko něco řešilo. Myslím, že sport spíše spojuje, my se do takových záležitostí nepleteme. My jsme byli také pod komunistickým režimem, a přesto tady probíhala mistrovství světa," připomíná historii Martin Urban, generální sekretář Českého hokeje.

Do osudu letošního šampionátu zasáhl koronavirus a turnaj byl nakonec ve Švýcarsku zrušen. „Spíše si myslím, že budeme řešit covid, který řádí. Tohoto se obáváme více než politických věcí. Samozřejmě mistrovství světa přiděluje a odebírá mezinárodní federace, tady slyšíte názor jedné země z téměř osmdesáti. Když se na to podíváte, nemohla by být olympiáda v Číně," přidává další pohled Urban.

Generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Vlastimil Vacek, Právo

Covid samozřejmě zasáhl i největší hokejovou ligu, NHL nyní hraje odložené play off za velmi přísných opatření. Ta se očekávají i pro další akce. Mezinárodní nevyjímaje.

„Opatření se vyvíjejí. Bylo zrušené mistrovství světa ve Švýcarsku, letní olympiáda v Tokiu byla o rok odložena, zde visí stále otazník. Pořadatel musí udělat vše, aby akce mohla proběhnout. NHL zavírá hráče do bubliny. Tohle je možné, když děláte turnaj, proto NHL dohrává sezonu na dvou místech, má dvě bubliny. Hráči jsou zavření," upozorňuje na striktní pravidla Urban.

"Myslím, že události v Bělorusku dramaticky mění situaci. Nyní nevidím možnost, že by naše země mohla organizovat mistrovství světa v hokeji společně s Běloruskem. Už jsem vyzval ministerstvo pro vzdělání a vědu, jež je zároveň zodpovědné za sport, aby kontaktovalo Mezinárodní hokejovou federaci, společně našly řešení a rozhodly, jak bychom se měli nejlépe zachovat," citovala agentura ČTK lotyšského premiéra Krišjánise Kariňše.

Ta se pravděpodobně nevyhnou ani českým reprezentačním výběrům do budoucnosti. I Češi už zažili trable, když byli pozitivní na covid-19 hráči reprezentační dvacítky, kteří hráli tři zápasy se Slováky v Brně.

„Obecně jakékoliv mistrovství světa lze uspořádat podobným způsobem, jako nyní probíhá NHL. Teď se diskutuje světový šampionát dvacítek, který se má konat v Kanadě a chce využít zkušeností z NHL. My už teď víme, že tam poletíme dřív a budeme se muset podřídit určitým věcem. Takto se postupně pořadatelé připravují," dodává Urban, který si přeje, aby akce hlavně proběhly a fanoušci dostali, co milují, v tomto případě lední hokej.