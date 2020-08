Godlova úžasná premiéra, posila Litvínova vynulovala Tygry. Šancí jsme měli na několik zápasů, uznal Bulíř

„Byl to můj první zápas, cítil jsem se dobře. Takový výkon povzbudí," tetelil se po debutu Denis Godla, který do Litvínova zamířil v květnu z Kladna.

„Vyčapal nás. Nevím, jestli má na nás štěstí nebo na něj neumíme, ale musíme ho pochválit. Chytal fakt dobře," ocenil výkon Litvínovské posily liberecký útočník Michal Bulíř.

„Šancí jsme měli na několik zápasů, bohužel jsme je neproměnili a prohráli 0:1. Musíme se zaměřit na to, abychom byli efektivnější v zakončení. Hodně jsme chtěli kombinovat do prázdný brány, což nám nevycházelo. Přitom jsme si o třetinách říkali, že led je špatný, puk na něm skáče a musíme se dostat spíš do zakončení," prozradil Bulíř.

Zdráhal rozhodl

25letý slovenský gólman neměl pod Ještědem chvilku klidu. Čelil permanentnímu tlaku i několika samostatným nájezdům, přesto poslednímu vítězi základní části nedovolil připsat si ani jeden kanadský bod.

Dohrávka 1. kola hokejového Poháru Generali České pojišťovny. Zleva Samson Mahbod, autor prvního gólu Patrik Zdráhal a Lukáš Doudera z Litvínova se radují.

Radek Petrášek, ČTK

„Soupeř byl lepší, výrazně nás podržel brankář, podal velmi dobrý výkon a dal nám šanci vyhrát. Hodně se na nás podepsalo, že skoro všichni obránci hráli tři zápasy ve čtyřech dnech. Ale zvládli to," pochvaloval si litvínovský kouč Vladimír Országh. Vítězný gól vstřelil ve druhé třetině další nový hráč v dresu Litvínova Patrik Zdráhal.

„Godla to pustí," skandovala tisícovka libereckých fandů v závěrečné třetině, ale jejich přání Bílí Tygři nevyslyšeli ani při závěrečné power play. „Na tolik šancí bychom nějaký gól vstřelit měli. V koncovce nám pokaždé něco chybělo, a proto z toho nebyl ani jeden gól. V některých situacích jsme to překombinovali a v jiných jsme je zase mohli přehrát, ale vystřelili jsme. Neřešili jsme to tak, jak bychom měli," zhodnotil kouč Liberce Patrik Augusta.

Když zazněla závěrečná siréna, gólman vítězů sklízel zasloužené pochvaly od svých parťáků. „Byl to těžký zápas s těžkým soupeřem. Jsme rádi, že jsme ho zvládli do vítězného konce," uzavřel Godla. Litvínov díky třem bodům ve skupině B odsunul Liberec z druhého na třetí místo.