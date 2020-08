Baránek s Klhůfkem v Budějovicích na zkoušce neuspěli, míří na východ Slovenska

Hokejové Košice dál zbrojí na příští ročník a do kádru přivábily další české hráče. Jejich dres obléknou obránce Marek Baránek a útočník Pavel Klhůfek, jenž tu působil už v minulé sezoně. Slovenský klub o jejich příchodu informoval na sociálních sítích.

Obránce Marek Baránek (vlev), který v minulé sezoně oblékal dres Litvínova, zamířil do Košic.

Oba borci nedávno neúspěšně usilovali o kontrakt v extraligových Českých Budějovicích a v kariéře nakonec budou pokračovat na východě Slovenska.

„Moc nás těší, že jsme přivedli Marka, kterého bych hrou přirovnal k Paťovi Kochovi. Stejně jako všichni naši podepsaní hráči se rozhodl pomoci Košicím a neřešil ekonomické podmínky. Spokojil se s tím, že tu získává roli v prvních dvou obranných dvojicích," uvedl na oficiálním facebookovém profilu HC Košice sportovní ředitel klubu Jan Šťastný na adresu 25letého beka, jenž v uplynulých třech letech nastupoval za Litvínov a zkraje března mu pomohl k záchraně mezi elitou.

„Je to pro mě velká výzva a už se těším na začátek sezony," řekla nová posila Košic, která vůbec poprvé v životě vyrazila na zahraniční angažmá.

Barvy Košic bude znovu hájit i Klhůfek, jenž loni v 53 duelech nastřádal 23 bodů (11+12). „Košice jsem miloval jako město i jako organizaci. Jsem moc rád, že tu hokej pokračuje a můžu být jeho součástí. Vzniklý tým je velmi zajímavý, plný hráčů s velkým potenciálem a charakterem. Věřím, že to bude základ našeho úspěchu," připomíná osmadvacetiletý forvard další akvizice mužstva. Do branky Košic se postaví Jakub Sedláček, do útoku zlanařil klub třeba Martina Réwaye. Bývalý talent slovenského hokeje, který se opět pokusí o restart kariéry.