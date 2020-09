Hodně drsný vtípek! Známý hokejista málem dostal infarkt, pak se smál na celé kolo

Na ledě ho jen tak něco nerozhodí, teď byl ale slovenský hokejista Marián Gáborík ve vteřině na nervy. Když mu bylo oznámeno, že mu ukradli jeho luxusní Lamborghini a to nakonec skončilo v řece, byla to pro hvězdu obrovská rána. Napětí naštěstí vydrželo jen do chvíle než prasklo, že se Gáborík stal jen terčem drsného vtípku jedné ze slovenských televizí. Příběh zveřejnila slovenská média.