Hokejový útočník Vopelka podepsal zkušební smlouvu s Košicemi

Vopelka hrál v minulé sezoně za Hradec Králové, Vítkovice a Znojmo v rakouské lize EBEL. V létě se snažil získat angažmá v Českých Budějovicích, ale na zkoušce v týmu extraligového nováčka neuspěl.

Slovenskou nejvyšší soutěž hrál v roce 2017 krátce za Trenčín poté, co mu se Slovanem Bratislava skončila sezona v KHL. Předtím strávil vicemistr světa do 18 let z roku 2014 pět let ve Švédsku.

"Slibujeme si od něj především vyšší konkurenci pro české hráče v týmu. S jejich výkony v přípravy jsme nebyli moc spokojení a Lukášovým příchodem vzroste tlak a boj o místo pro zahraniční hráče. Věřím, že splní přesně to, co od něho očekáváme, a odehraje v našem dresu celý ročník," řekl český trenér Košic Jan Šťastný klubovému webu.