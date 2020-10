Nenecháme se vydírat! reaguje IIHF na tlaky o přeložení příštího MS

Bělorusko po srpnových prezidentských volbách a znovuzvolení Alexandra Lukašenka ovládly nepokoje a protesty, které přerostly v násilí. Už v srpnu lotyšský premiér Krišjánis Kariňš prohlásil, že si za současné politické situace v Bělorusku nedokáže představit konání společného mistrovství světa. A vyzval IIHF, aby hledala jiná řešení.

„Žádat od nás, abychom nyní z politických důvodů odložili mistrovství světa? Když sami politici nemůžou najít řešení (situace v Bělorusku)? To není legitimní. Nenecháme se takto vydírat," prohlásil nyní generální tajemník IIHF Horst Lichtner pro server sport.de.

„Nikdo po nás nemůže požadovat ukončení dohody uzavřené s Běloruskem. Nemůžeme porušit smlouvu. Nemůžeme nyní přijít a jen tak říct: Promiňte, mýlili jsme se, nyní přesuneme mistrovství světa na jiné místo," doplnil jednašedesátiletý Němec.

Generální tajemník IIHF Horst Lichtner.

Profimedia.cz

I nadále ale Lichtner věří, že do květnového startu MS se situace v Bělorusku uklidní. „Samozřejmě nepůjdeme do země, kde vládne chaos a revoluce. Ale jsem přesvědčen, že pokud se země vrátí k normálnímu životnímu stylu, bude to fantastický světový šampionát," dodal.

V Minsku, který hostil světový šampionát už v roce 2014, má hrát své zápasy základní skupiny A i česká reprezentace. Jejími soupeři jsou Švédsko, Rusko, Švýcarsko, Slovensko, Bělorusko, Dánsko a Velká Británie.