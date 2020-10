Šikula! Ani gól, ani klička. Přesto hokejista ohromil

Žádný famózní záběr ze zápasu to není. Ani gól, ani rafinovaná klička. Přesto stojí za to podívat se na kousek, který na sítích prezentuje Kanaďan Jeffrey Gilligan.

Chce se ptát, jestli jde o trik, nebo realitu. A pokud je to skutečný kousek, zda byl provedený s milimetrovou biliárovou přesností, nebo jen s nevídanou pomocí náhody?

Video sdílí oficiální instagramový účet NHL a zdá se, že to, co čtyřiadvacetiletý kanadský šikula v hokejové akademii chtěl předvést se mu opravdu povedlo. Umístil odrazem a zásahem hole puk do posouvajícího se kbelíku.