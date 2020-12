Zastavujeme, hrát se nebude! Rozhodnutí finské ligy má zásadní vliv i na řadu českých reprezentantů

Pozastavujeme! Minimálně do 19. prosince se hokej hrát nebude! K takovému kroku se odhodlalo vedení finské nejvyšší hokejové soutěže s ohledem na zhoršující se koronavirovou situaci v zemi. Dotýká se to i českých hokejistů, v aktuálním ročníku jich do tamní nejvyšší ligy zasáhlo třináct.