Narodil se jako Dominik Kaštánek v Pardubicích, příjmení Hašek získal až v deseti letech od nevlastního otce, a právě ten ho poprvé přivedl na hokej. Od začátku Hašek dokazoval, že má velký talent, v dresu extraligových Pardubic debutoval v neskutečných 16 letech. Domácí hokejovou soutěž brzy opanoval - s Pardubicemi dvakrát vyhrál titul, čtyřikrát po sobě byl zvolen nejlepším brankářem ligy (1986-90) a třikrát dokonce nejlepším hráčem celé soutěže.

V Československu hrál až do roku 1990, poté se přesunul do Ameriky. Draftován byl paradoxně již o sedm let dříve Chicagem, Hašek to podle svých slov zjistil náhodně v novinách a vlastně ani nevěděl, co to znamená.

Příchod do NHL

Do zámoří šel Hašek až v pětadvaceti letech a jeho první štace byla složitá. Dva roky pendloval mezi farmářským a prvním týmem Chicaga, kde byl tehdy jedničkou vynikající Ed Belfour.

Za Černé jestřáby Hašek odehrál během dvou sezón 25 zápasů, nastoupil také ve finále Stanley Cupu, kde chytil 21 střel, výhře Penguins však nezabránil.

Brankář Buffala Sabres nejlepší v lize

Buffalo mělo o Haška zájem delší dobu, výměnu se jim podařilo provést krátce po finále Stanley Cupu. Týmovou jedničkou se Hašek stal asi po roce a půl, poté následovala cesta až na úplný vrchol.

Hašek se v dresu Sabres stal nejlepším brankářem v lize, jehož neobvyklý styl sice neměl zpočátku moc fanoušků, výsledky však přinášel a nakonec se stal ikonickým. Svou první trofej pro nejlepšího brankáře NHL (Vezina Trophy) získal český gólman v roce 1994, celkově toto ocenění opanoval šestkrát, více má jen Jacques Plante.

Jako jediný brankář v historii získal dvě Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezóny, ocenění navíc získal dva roky po sobě (1997, 1998). Průměrné Buffalo v sezóně 1997-98 dovedl až do finále Stanley Cupu, tam však Sabres podlehli v šesti zápasech Dallasu.

V Buffalu je Hašek legendou a během svého působení vytvořil řadu klubových rekordů. V lednu 2014 byl jeho dres vyvěšen ke stropu tamní arény. Na konci dubna 1994 chytil v zápase s New Jersey všech 70 střel, Sabres zápas vyhráli 1:0 ve čtvrtém prodloužení.

Detroit Red Wings

Hašek přišel do Detroitu s jediným cílem - vyhrát Stanleyův pohár. Ve své první sezóně v červeno-bílých barvách dovedl tým k vítězství v základní části i ve finále NHL. V play-off na cestě ke Stanley Cupu vychytal rekordních šest nul. Poté ohlásil odchod do důchodu.

Po sezóně 2002-03 se vrátil, z důvodu zranění však odehrál jen 14 zápasů. Po vypršení smlouvy podepsal kontrakt s Ottawou, kde strávil jednu sezónu, výluku NHL strávil na exhibiční tour v Evropě. V červenci 2006 oznámil jednačtyřicetiletý Hašek návrat do Detroitu.

V dresu Red Wings strávil poslední dva roky své NHL kariéry. První sezónu předváděl skvělé výkony, Detroit však prohrál v semifinále s Anaheimem. Během sezóny 2007-08 se o brankoviště pravidelně dělil s Chrisem Osgoodem. V play-off nastoupil jen do čtyř zápasů, i přesto však mohl slavit zisk druhého Stanley Cupu, když Detroit ve finále porazil Pittsburgh.

Návrat do Pardubic a KHL

V červnu 2008 oznámil Hašek definitivní konec v NHL, jen pět dní po triumfu v soutěži. Deset měsíců později se upsal rodným Pardubicím, kterým pomohl k zisku dalšího extraligového titulu. Poté odchytal jednu sezónu ve Spartaku Moskva.

Po triumfu v Naganu 1998 "skoro" prezidentem

Hašek reprezentoval již od svých mládežnických let, svou dominanci naplno ukázal při největším triumfu českého sportu na olympijských hrách v Naganu, kde měl lví podíl na zisku překvapivé zlaté medaile.

Po olympiádě se v Česku strhla "Haško-mánie," slavný brankář údajně z legrace volal Václavu Havlovi, že je jeho pozice prezidenta republiky ohrožena. "Dominátor" prý opravdu o kandidatuře uvažoval pro volby v roce 2023, později si to však rozmyslel.

Hašek byl také součástí českého výběru na bronzové olympiádě v Turíně. V prvním zápase se však zranil a zbytek turnaje odchytal Tomáš Vokoun.

Rodina, vzdělání, slavný bratr Martin, nápoj Smarty a nová přítelkyně

Dominik Hašek byl třiadvacet let ženatý s Alenou Haškovou, se kterou má dceru Dominiku a syna Michala. Rozvod oznámil v roce 2012. Poté byla jeho přítelkyní Libuše Šmuclerová. V roce 2020 bulvární deníky odhalily novou přítelkyni Lenku.

Bývalý brankář je milovníkem přírody, kde tráví spoustu času, doma má dva psy. Má vysokoškolské vzdělání - vystudoval historii a český jazyk na UHK. Jeho bratrem je trenér a bývalý fotbalový reprezentant Martin Hašek.

Po úspěchu v Naganu Hašek rozjel vlastní sportovní značku, finančně se jí však nedařilo. Později založil společnost DM Life, pod kterou produkuje energetický Smarty drink. Značka je dlouhodobě v červených číslech.

Ocenění a úspěchy Dominika Haška

Vítěz Stanley Cupu 2x - 2002, 2008 Vezina Trophy (nejlepší brankář sezóny) 6x - 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001 Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč sezóny) 2x - 1997, 1998 W. M. Jennings Trophy (brankář s nejméně inkasovanými góly) 3x - 1994, 2001, 2008 L. B. Pearson Trophy (nejužitečnější hráč podle hráčské asociace) 2x - 1997, 1998 Nejlepší tým NHL 6x - 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001 Olympijský vítěz 1x - 1998 Zlatá hokejka 5x - 1987, 1989, 1990, 1997, 1998 Sportovec roku 1994, 1998, 2001 Český hokejista století 1998 Vítěz extraligy 3x - 1987, 1989, 2010

Buffalo vyřadilo Haškův dres s číslem 39 v roce 2015, a to před zápasem s Detroitem. V lednu 2017 byl zvolen do nejlepší stovky hráčů v historii NHL. Do hokejové síně slávy byl uveden v roce 2014, je také členem české i mezinárodní síně slávy. Jeho dres v roce 2013 vyřadily také Pardubice.