Jan Kodeš se narodil 1. března 1946 v Praze do sportovně nadané rodiny. Jeho otec byl aktivním sportovcem - vyhrál mistrovství republiky v kolové a v pozemním hokeji reprezentoval. Tenis hrál jen rekreačně, jeho manželka na úrovni pražského přeboru. Mladý Jan začal hrát tenis v sedmi letech v prostorách Čechie Karlín, kolem roku 1957 přestoupil do tenisového oddílu na Štvanici, kde při turnajích pomáhal také jako sběrač míčků.

Svůj debut v týmové soutěži si Jan Kodeš odbyl v roce 1966, kdy nastoupil do dvou singlů a jednoho deblu proti Rakousku. Všechny zápasy vyhrál. V daviscupovém týmu nastupoval pravidelně až do roku 1980 a dodnes drží československý/český rekord v počtu vítězných zápasů. S národním týmem byl ve finále soutěže v roce 1975, tehdy však ČSSR prohrála s domácím Švédskem. Jediný daviscupový triumf si Kodeš připsal v roce 1980, kdy Čechoslováci v Praze porazili Itálii. Kariéru končící Kodeš do finále nenastoupil, jeho posledním zápasem byla čtyřhra s Ivanem Lendlem ve čtvrtfinále soutěže proti Rumunsku.