Slavného hokejového reprezentanta poslal soud do vězení. Boural v těžké opilosti

„Mohu k tomu jen říct, že jsem rád, že jsou po těch měsících věci jasnější," cituje Salova slova po verdiktu v soudní síni švédský list Aftonbladet. Další komentáře do médií odmítl a připustil, že se pravděpodobně odvolá.

Salo podle obžaloby naboural 11. srpna do svodidel na silnici E18 východně od Köpingu. K nehodě byla přivolána policie, která mu naměřila 3,06 promile alkoholu.

Několik svědků popsalo jeho jízdu jako kličkování mezi pruhy v relativně nízké rychlosti. Někteří svědci se po havárii dostali do jeho auta a bývalý reprezentant podle jejich výpovědi spal. Když se probudil mluvil velmi nesrozumitelně.

Domen: Två månaders fängelse för grovt rattfylleri https://t.co/5KMfZW6pnf — Sportbladet (@sportbladet) January 20, 2021

„Promile jsou promile, k tomu nemám moc co dodat. Naměřenou hodnotu nemůžu zpochybnit. Je zvláštní, že jsem vůbec zůstal na živu," prohlásil u soudu rodák Surahammaru.

Na cestě mezi Strömstadem a Surahammarem byl v autě sám. Během výslechu uvedl, že se měl během cesty několikrát zastavit a dál popíjet alkohol. To však před soudem popřel.

„Není to pravda. Dva dny jsem na západním pobřeží popíjel docela hodně alkoholu a to i v noci před cestou. Pak jsem vyjel domů dříve, než jsem plánoval. Dostal jsem do sebe opravdu hodně alkoholu. Snažím se vypovědět, jen co si z toho pamatuji," uvedl Salo.

„Z té jízdy toho už moc nevím. Vzpomínám si, že byl teplý letní den a že jsem taky hodně mluvil do telefonu," pokračoval.

Už dříve na svém facebookovém profilu napsal, že incident z 11. srpna je pro něj poslední kapkou a alkoholu se už nedotkne.

Před soudem také řekl, že se dlouho cítil psychicky velmi špatně, ale že vyhledal odbornou pomoc a jeho stav se zlepšil.

Zlom v životě i kariéře do té doby velmi úspěšného muže nastal ve čtvrtfinále olympiády v Salt Lake City 2002, kde spoluzavinil jednu z nejostudnějších porážek Tre Kronor v historii.

Hvězdami nabitý severský celek patřil k velkým kandidátům na zlato, ale na úvod vyřazovacích bojů se překvapivě trápil s Běloruskem, které v té době nefigurovalo ani v A skupině mistrovství světa.

V samotném závěru za stavu 3:3 předvedl proti zdánlivě neškodné dalekonosné střele ze středního pásma Vladimira Kopata prapodivný zákrok, když nadskočil, lapačkou promáchl a kotouč se mu od ramene a zad odrazil do branky. A senzace byla na světě. Opaření Švédové už v závěru vyrovnat nestihli a dál tak šlo Bělorusko.

Po tomto krachu začaly hvězdného gólmana trápit psychické problémy, které ho dohnaly i k myšlenkám na sebevraždu.

Píše knížku a hledá práci

Salova obhájkyně Erika Lindquistová u soudu žádala, aby trest pro jejího klienta byl jen podmíněný doplněný o veřejně prospěšné práce s tím, že do té dobyl vedl spořádaný život a nikdy předtím zákon neporušil. Bývalý brankář už bezprostředně po nehodě přišel o řidičský průkaz.

„Od roku 2014 nemám žádný příjem. Snažil jsem se sehnat práci před tím, než se mi tohle stalo. Teď to bude asi ještě těžší. Rád bych ale dál pracoval u hokeje," prozradil Salo.

„Teď také píšu knížku, doufám, že mi nějaký příjem přinese. Můžu vás ujistit, že bude určitě dobrá. Měl jsem v ní hodně co říct," lákal také na svůj další počin.