Mimořádně brutální útok při hokeji. Agresor zlomil hůl o zraněného, ten je připravený jít na policii

Do konce utkání chyběla necelá minuta, když Alexandra Dzyzara z týmu AppolonOff napadli Dmitrij Anfinogenov a Nikita Volkov z mužstva Bolšoj. Anfinogenov nejprve Dzyzara povalil na led a následně ho třikrát přetáhl hokejkou přes helmu. Třetí úder byl dokonce tak silný, že při něm svou hůl zlomil.

„Pokud by Alexandrovi helma spadla už po prvním úderu, pak by ty dva další byly smrtelné," uvedl pro server sport24.ru Dzyzarův spoluhráč a kapitán týmu Artěmij Lymar. Aby toho nebylo málo, bezbrannému Dzyzarovi pak ještě zezadu zasadil několik úderů pěstí do hlavy Volkov.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený 🏒hc AppolonOff🏒СОЧИ (@hc_appolonoff)

Zraněnému hráči pomohli z ledu jeho spoluhráči a následně byl sanitkou převezen do nemocnice. Tam mu byl diagnostikován otřes mozku. „Točí se mi hlava. Jsem na ambulantní léčbě. Teď budu na pracovní neschopnosti," uvedl Dzyzar den po události, po které si prý vůbec nepamatuje, jak opustil ledovou plochu.

Oba agresoři byli ze zbytku turnaje vyloučeni. Zatímco Volkov se alespoň veřejně omluvil na svém Instagramu, od Anfinogenova kajícná reakce nepřišla. Podle Lymara jen přišel za zraněným hráčem do šatny, zeptal se, jestli je vše v pořádku, a se smíchem odešel. Chvíli předtím při odchodu z ledu měl dokonce ještě vyvolávat, že Dzyzara „dokončí".

Dzyzar je nyní odhodlán předat celou věc policii. Ze zpráv svých spoluhráčů i dalších amatérských hokejistů ví, že Anfinogenov má s agresivitou při zápasech problémy dlouhodobě.

Alexandru Dzyzarovi museli do kabiny pomoct spoluhráči.

repro foto Instagram hc_appolonoff

„Jsem připravený jít na policii. Vidím to tak, že ten člověk byl připraven vraždit. Dnes jsem si prohlédl videozáznam události a byl bych moc rád, aby se tento případ už nikdy neopakoval. Proto se domnívám, že viník za to musí nést trest," dodal Dzyzar.