Hrůzné zranění při hokeji. Ruský talent bojuje o život

S mimořádně závažnými poraněními hlavy a mozku leží na jednotce intenzivní péče v Jaroslavli talentovaný devatenáctiletý ruský hokejový obránce Timur Fajzutdinov, který bojuje o život. Kapitána týmu Dinamo Petrohrad zasáhl do obličeje kotouč při zápase play off MHL (nejvyšší juniorská soutěž v Rusku) proti domácímu Lokomotivu Jaroslavl.

Timur Fajzutdinov je po zásahu pukem do hlavy odvážen z ledu na nosítkách

Fajzutdinova trefil nahazovaný puk do oblasti spánku a nic mu nepomohla ani helma nasazená na hlavě. Rodák z Čeljabinsku nejprve upadl na led a po chvíli i do bezvědomí. Stadion opouštěl na nosítkách a okamžitě byl sanitkou transportován do nemocnice.

Za hráčem do Jaroslavli okamžitě přiletěli členové jeho nejbližší rodiny, podle ruských médií chtěli Fajzutdinova převézt na speciální neurochirurgickou kliniku v Moskvě, hráčův vážný zdravotní stav ale cestu neumožňuje.

„Timur je stále v nemocnici v Jaroslavli a jeho stav je vážný. Pro Timura se dělá všechno možné. Jsou k dispozici potřebné léky a vybavení, starají se o něj kvalifikovaní lékaři," uvedlo Dinamo Petrohrad s tím, že jakmile se objeví nové informace, klub je zveřejní.

Podle některých médií hráč utrpěl mimo jiné zlomeninu spánkové kosti a krvácení do mozku. Má být zaintubovaný, na přístrojích,má podporu oběhu a je ventilován.