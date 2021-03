Tragédie. Talentovaný ruský hokejista po zásahu pukem zemřel

Fajzutdinova trefil nahazovaný puk do oblasti spánku a na ledě upadl do bezvědomí. Z ledu jej okamžitě záchranáři odvezli na nosítkách do sanitky a následně putoval na jednotku intenzivní péče do jedné z nemocnic v Jaroslavli.

Vyšetření ukázala, že hráč utrpěl mimo jiné zlomeninu spánkové kosti a krvácení do mozku. Lékaři jej zaintubovali a připojili na přístroje. S ohledem na vážný stav pacienta nebyl možný jeho převoz na specializovanou neurochirurgickou kliniku do Moskvy.

V úterý dopoledne ale přišla ta nejhorší zpráva. Fajzutdinov následkům vážných poranění na jednotce intenzivní péče podlehl. Podle serveru riafan.ru zemřel na srdeční zástavu. Pravděpodobně v příčinné souvislosti s těžkým poraněním mozku.

„Klub vyjadřuje soustrast Timurově rodině a přátelům. Navždy v Dynamu. Navždy v našich srdcích," napsal klub z Petrohradu na svém Instagramu.

Památku Fajzutdinova, který v mládežnických celcích Petrohradu působil čtyři roky a v juniorské MHL odehrál i s play off 191 zápasů, uctí v nejbližších dnech před zápasy play off MHL i seniorské Kontinentální hokejové ligy.

„Rád bych vyjádřil soustrast jménem celé Ruské federace ledního hokeje (FHR) rodičům a všem příbuzným zesnulého. Vyjadřujeme také soustrast petrohradskému Dynamu. Jsme připraveni pomoci Timurově rodině" řekl místopředseda FHR Roman Rotenberg.