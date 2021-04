Ostrá bitka malých hokejistů! Bušili do sebe hlava nehlava

V Rusku musíte zřejmě umět rozdávat rány od malička. Případy, kde se malí hokejisté mlátí hlava nehlava, totiž přibývají. Vzpomeňme například na řežbu devítiletých hokejistů z roku 2018, do které se zapojili i někteří rodiče a ostatní své ratolesti povzbuzovali z tribuny. Nyní se strhla další bitka.

Malí hokejisté ve věku zhruba deseti let se během zápasu začali tvrdě bít. Rozhodčí měli plné ruce práce, aby malé rváče dokázali zkrotit. Dlouho je nemohli od sebe roztrhnout.

Nakonec se jim to podařilo a žáčky rozdělili na trestné lavice, které připomínaly střídačky. To ale nebylo všechno. Po vhazování se totiž do sebe pustil zbytek nevyloučených. Na rvačku se můžete podívat v přiloženém videu.

Podobných případů v Rusku přibývá. Už v březnu 2015 si namísto podávání rukou rozdávali pěsti osmiletí prckové po zápase v Kazani.