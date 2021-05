Hynek Zohorna bude hrát za švédský Oskarshamn

Zohorna strávil poslední dvě sezony v Chabarovsku, předtím hrál jeden rok za Lahti. "Prožil jsem v Rusku dobré sezony, ale měl jsem pocit, že by to chtělo změnit prostředí i ligu. Těším se do Oskarshamnu a jsem zvědavý na švédskou ligu," uvedl dvojnásobný šampion extraligy s Kometou Brno a bývalý hráč Pardubic na webu švédského týmu.

"Sledovali jsme Hynka už dlouho a víme, že je to hráč s vynikající povahou. Hrál na vysoké úrovni nejen v KHL, ale i v reprezentaci," řekl kouč Oskarshamnu Martin Filander.

Třicetiletý Zohorna se připravoval s českým národním týmem na mistrovství světa v Rize, ale do konečné nominace se nevešel.