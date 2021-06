Vicemistři světa už trénují v Ostravě. Šampionát v parahokeji startuje příští víkend

„Od poloviny března jsme se jako tým neviděli. Proto jsme velmi rádi, že můžeme využít možnosti tréninku na ostravském ledě. Potřebujeme se znovu jako tým sehrát a vyzkoušet si různé možnosti sestavy," řekl po prvním tréninku v ostravské hokejové aréně kanadský trenér Ken Babey.

Po příletu do Česka musel tým absolvovat testy a krátkou izolaci. Teď už ale Ostravar Aréna prochází zatěžkávací zkouškou. „Je to pro nás skvělá příležitost se znovu dát dohromady. V roce 2019 jsme v Ostravě zažili skvělý šampionát, dokonalé podmínky a organizaci. Cítíme se tu velmi pohodlně a tím více jsme si přáli strávit tady více času," uvedl kapitán parahokejového týmu Kanady Tyler McGregor.

Kanaďané na ledě Ostravar Arény trénují dvakrát denně. „Už se těšíme už na samotný turnaj a zápasy proti USA, našemu finálovému přemožiteli z posledního světového turnaje. Američané jsou náš odvěký rival. Jsem nadšený i z toho, že se na ledě opět potkáme s českým týmem. Vidět Čechy hrát v roce 2019 před domácím publikem bylo skvělé," dodal nejproduktivnější hráč Kanady na posledním světovém šampionátu McGregor.

Fanoušci v Ostravě během předchozího MS v parahokeji.

parahockey.cz

Jako druhý přijede do Ostravy v tomto týdnu reprezentační výběr České republiky, o víkendu pak do Ostravy přicestují také celky Norska a Jižní Koreje. Světový šampionát zahájí v sobotu 19. června utkání Česka proti bronzovým medailistům z roku 2019 týmu Jižní Koreje (od 12 hodin). V dalších zápasech ve skupině se Češi, kteří obhajují čtvrtou příčku, střetnou s úřadujícími mistry světa Američany a stříbrnými medailisty Kanadou. Skupinu B tvoří Norové, Italové, Slováci a Rusko.

Ještě dříve se na ledě Ostravar Arény uskuteční netradiční turnaj účastníků mistrovství. Týmy kromě klasických tréninků sehrají v týdnu před šampionátem několik vzájemných přátelských utkání. „Užíváme si všechny mezinárodní soutěže a těšíme se, až budeme hrát proti jiným zemím, protože každý má svůj jedinečný styl," dodal kanadský trenér Babey.

Šampionát bude i s fanoušky

Organizátoři chtějí znovu upořádat podobně skvělý turnaj, jaký Ostrava zažila před dvěma lety. Vstupenky už jsou v prodeji. „Na základě aktuálního vývoje situace víme, že diváky můžeme pustit do Ostravar Arény. Počet vstupenek je ale omezený, proto jsme se rozhodli nabídnout fanouškům možnost fandit také před halou," řekl předseda organizačního výboru turnaje Jiří Šindler.

Vstupenky do haly se budou prodávat na sedadlo. Prodej vstupenek bude probíhat pouze online, a to na stránkách smsticketu. Vstup do Ostravar Arény bude možný jen dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. To aktuálně říká, že lze naplnit maximálně polovinu kapacity, ve vnitřních prostorách ovšem do maximálního počtu tisíc osob.

Pro fanoušky, kteří by si chtěli vychutnat přímé přenosy společně s doprovodným programem moderátorů, užít si i soutěže a vychutnat si občerstvení raději pod otevřeným nebem, nabízejí organizátoři venkovní fanzónu. „Máme připravený skvělý doprovodný program. Návštěvníci venkovní fanzóny si mohou vyzkoušet na čtyřech mobilních hřištích zajímavé para sporty, zasoutěžit si o ceny nebo využít originální fotokoutky," uvedla vedoucí fanzóny Zuzana Janošová.