Kanada - ČR 10:0 Češi ve čtvrtfinále vyzvou Rusko. Chceme na paralympiádu, půjde o všechno, ví útočník Novotný

I třetí utkání světového šampionátu v Ostravě čeští parahokejisté prohráli, aniž by vstřelili gól. S dosud neporaženou Kanadou prohráli vysoko 0:10. Nejblíže prvnímu gólu na turnaji byl Miroslav Novotný, který zkraje druhé třetiny pálil k tyči. „Snažil jsem se to tam poslat levou, ale bohužel ani tohle nedopadlo. Ten gól by minimálně diváky potěšil,“ litoval 34letý útočník Sparty Praha.

I třetí utkání jste prohráli. Navíc výrazným rozdílem. Jak byste jej okomentoval?

Na to moc říct nejde. Ale kdo zná para hokej, ví, že Kanada a Spojené státy jsou favorité turnaje. Snažili jsme se dělat, co jsme měli, ale oni mají takovou kvalitu, že když propadne jeden hráč, tak jedou do přečíslení a pak už takhle rozjetou mašinu těžko zastavujete.

V pátek se ve čtvrtfinále turnaje utkáte s favorizovaným Ruskem, neměli jste v hlavách, že je potřeba ušetřit trochu sil?

Tohle nejde úplně vypustit z hlavy, ale na druhou stranu, nechcete zklamat diváky, kluky v pětce. Když vzdáte jeden souboj a propadnete, musí to za vás odbránit jiný. Když nebude celá pětka dělat, co má, tak to nebude fungovat. Nějaké vypouštění nebo úvahy, co bude druhý den, nepřipadá v úvahu.

Systém turnaje, kdy se ve skupině potkávají nejlepší čtyři týmy z posledního šampionátu vám úplně nepomáhá, viďte?

Asi není úplně dobrý, ale není na nás to komentovat. Teď máme necelý den do dalšího zápasu, ve kterém nám půjde o všechno. Abychom si udrželi pozici na paralympiádu.

Zatím jste na turnaje nevstřelili gól, jak tohle prožíváte?

Je to trochu deprimující. Ale když se podíváte na to, co mají týmy, proti kterým jsme hráli za sebou a co máme my. Nechci se vymlouvat a chápu, že to může pro veřejnost vypadat blbě., ale je to strašně těžké a nejsme v tom jenom my. Když se podívám na jiné týmy, tak nemají v zápasech s elitními týmy o moc lepší výsledky.

Jaké šance si dáváte ve čtvrtfinále proti Rusku?

Musíme zabrat a udělat pro postup co nejvíce. Víme, že jsou to super hráči a nedarujou nám žádnou chybu. Porazili Norko 18:1 a nebude to nic jednoduchého. Ale nepůjdeme do utkání prohrát. Pokusíme se to urvat, a kdyby to neklaplo, tak máme v pátek Nory a tam budeme další pokus získat pozici na paralympiádě.

Čím jsou Rusové nepříjemní?

Umí výborně hrát do těla. Jak se do nich párkrát opřete, tak oni vám to velmi rychle vrátí. Vůbec jim to nedělá problém. Mají snad stoprocentní přihrávky, umí najít spoluhráče přes půlku hřiště přímo na hokejku a z toho čerpají. A to nemluvím o tom, že si to dají do volného prostoru a tam jim vždy někdo najede. Je to strašně těžké jak pro gólmana, aby to chytil, tak i pro bránící hráče, aby si s nimi sjížděli. Oni se hodně křižují, dvakrát třikrát, dají si rychlou přihrávku a většinou zakončují.