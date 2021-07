V Břeclavi a Piešťanech se opět po dvou letech uskuteční Hlinka Gretzky Cup

Někdejší hokejový Světový pohár hráčů do 18 let, který se v současnosti hraje pod názvem Hlinka Gretzky Cup, se po dvou letech opět uskuteční v Břeclavi a Piešťanech. V loňském roce se měl tradiční turnaj, jehož historie sahá až do roku 1991, konat v kanadských městech Edmonton a Red Deer, ale vzhledem k pandemii koronaviru musel být zrušen. V srpnu se již nejlepší světoví hráči kategorie do 18 let utkají, na akci ale budou chybět hokejisté Kanady, kteří se omluvili. Nahradí je reprezentace Německa.

"Kanada s ohledem na pandemickou situaci pro léto 2021 své mládežnické reprezentace zrušila, proto jsme oslovili Německo, které skvěle zareagovalo, takže můžeme zachovat tradiční formát turnaje," řekl generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Martin Urban na dnešní tiskové konferenci.

Osobně byl rád, že se turnaj letos koná, i když riziko jeho zrušení existovalo. "Riziko je vždy. Jsme rádi, že se to povedlo a situace v České republice se mění v dobrém smyslu. I když tady máme novou mutaci koronaviru," uvedl. Organizátoři museli řešit řadu problémů. "Jedna věc je turnaj odehrát, druhá, za jakých podmínek, třetí jsou podmínky pro diváky a čtvrtá přeshraniční styk. Věřím, že se do příštího týdne nic nezmění," uvedl Urban.

Podle aktuálních podmínek by mělo mít na zimní stadion v Břeclavi povoleno vstup 3000 diváků, kteří musí splnit ministerstvem zdravotnictví stanovené podmínky, které platí i pro další sportovní a kulturní akce.

Trenér Jakub Petr s asistenty Radimem Skuhrovcem a Darkem Stránským zveřejnili nominaci na @HlinkaMemorial ➡ https://t.co/w9MrEs3y5w pic.twitter.com/cC09BNndPd — Český hokej (@czehockey) July 27, 2021

Český tým bude na turnaji obhajovat páté místo z roku 2019, v břeclavské základní skupině se postupně utká se Švýcarskem, Finskem a Ruskem. "Co se cílů týká, tak popravdě řečeno nedokážu odhadnout sílu nás ani soupeřů. Řada z nich má v kádru hráče z posledního mistrovství světa hráčů do 18 let, což my ve čtyřech případech také. Rád jsem optimista, ale uvidíme. V minulosti jsme tady zažili parádní časy. Teď jsme rádi, že mohou diváci do ochozů," uvedl kouč osmnáctky Jakub Petr.

Stejně jako v minulé sezoně se musí vyrovnat s faktem, že přípravu hráčů ovlivnila pandemie koronaviru. Reprezentace do 17 let v minulé sezoně odehrála jen tři přípravné zápasy na začátku sezony a řada hráčů následně prakticky vůbec nehrála soutěžní utkání. "I proto jsme vytvořili poměrně široký výběr a na akcích až do konce roku bychom chtěli dát příležitost co největšímu počtu hráčů," vysvětlil Petr, jenž s týmem před turnajem sehrál již tři přípravné zápasy ve Švýcarsku a všechny skončili výhrou Česka.